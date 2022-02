TEATRO

Pampa escarlata

Vuelve la ópera prima del dramaturgo y director Julián Cnochaert, discípulo de Mariano Tenconi Blanco y Nacho Bartolone que, como sus maestros, bebe del imagino del siglo XIX y se pregunta dónde está lo argentino en lo universal y/o lo universal en lo argentino. Inglaterra, segunda mitad del siglo XIX. Mildred Barren, una damisela de sociedad, anhela ser una pintora ilustre. Su profesor de pintura, el célebre Woodcock, le da un ultimátum: si ella no abandona los paisajes, las naturalezas muertas y los utensilios de cocina en el transcurso de un mes, él no volverá a darle clase jamás. Con esta amenaza a cuestas, y convencida de que no tiene demasiada pasta para revolucionar la historia del arte, la joven cae en una profunda depresión. Para sacarla de su tristeza, su criada Isidra, le prepara una pócima siguiendo una receta ancestral. Luego de beberla, Mildred ingresa a un estado de creación que la transforma para siempre. Con Lucía Adúriz, Pablo Bronstein y Carolina Llargues.

Los sábados a las 21 en ÁREA 623, la nueva sala de teatro y espacio de experimentación Pasco 623, CABA.

La casa oscura



Durante todo febrero pueden verse en el Conti las obras seleccionadas de la Fiesta Provincial CABA que organiza el Instituto Nacional de Teatro (se organiza en cada provincia y luego algunas de esas obras van a la Fiesta Nacional). Entre las elegidas se destaca La casa oscura, con dramaturgia de Mariela Asensio y Maruja Bustamante, y dirección de Paola Luttini. Dos personas, dos historias de vida, dos historiales médicos y emocionales, dos diagnósticos psiquiátricos, dos cabezas difíciles de explicar. ¿Dónde quedan los modales cuando se distorsiona la mente? La obra propone un viaje al interior de dos cabezas en problemas, que con humor, música, sensibilidad y muchas palabras, tratarán de relatarse a sí mismas, con la única finalidad de iluminar la casa oscura.

El sábado 19 de febrero a las 20. A partir de mañana se pueden reservar las funciones para verla gratis. En El Conti, Av. Del Libertador 8151.





MÚSICA

Covers

Chan Marshall, más conocida por su nombre escénico de Cat Power, es una especialista en versiones. Covers, de hecho, es su tercer disco interpretando canciones de otros artistas. Y aunque quizá haya algo repetido en su interpretación y arreglos, cierta marca Cat Power --que puede ser muy bienvenida para fans pero también puede pedir algo más de riesgo para quienes busquen nuevos retos-- la selección funciona y muy bien: desde artistas jóvenes como Dead Man's Bones (la banda de Ryan Gosling, que aparece con "Pa Pa Power" o Lana del Rey con la hermosa canción "White Mustang" hasta clásicos y viejos amores de Marshall como The Pogues con "A Pair of Brown Eyes", "These Days" de Jackson Browne (que hizo "famosa" Nico) o "I Had A Dream, Joe", una perla escondida de Nick Cave. Tip: hacerse con la edición japonesa, que trae "You Got The Silver", esa maravilla country de Keith Richards que aparece en Let It Bleed de los mejores Rolling Stones.

Summer of Soul...

(...Or, When The Revolution Could Not Be Televised) Original Motion Picture Soundtrack. Así es el largo título del documental del mismo nombre que puede verse en plataformas del director Questlove, que recurre a los shows del Harlem Cultural Festival de 1969 para explorar los límites y las cuestiones que debían enfrentar los artistas negros a finales de los '60 y principios de los '70. La película, de gran impacto emocional, es uno de los mejores documentales musicales del año (con nominación al Oscar incluida) y ahora acaba de editarse su banda de sonido, con el mismo título: los artistas y temas, que se pueden escuchar en digital incluyen a The Chambers Brothers con “Uptown”, B.B. King con “Why I Sing The Blues”, Gladys Knight & The Pips con “I Heard It Through The Grapevine, Sly & The Family Stone con “Sing A Simple Song” y “Everyday People”, y la diosa Nina Simone con “Backlash Blues” y “Are You Ready”





ONLINE

Suspicion

Las remakes también están a la orden del día en el universo de las series. Esta nueva producción de Apple, que ya puede verse en la plataforma de la manzanita, es una nueva versión (en inglés, desde luego) de la miniserie israelí False Flag. La ciudad de Moscú es reemplazada por Nueva York pero siguen siendo cinco los turistas acusados de un secuestro de altísimo perfil, el del hijo de una empresaria más que prominente interpretada por Uma Thurman. “¿Ustedes están ligados a algún grupo terrorista o simplemente lo hicieron por dinero?”, le pregunta la investigadora a una de las jóvenes sospechadas. Perseguidos tanto por el FBI como por el servicio de inteligencia inglés, el quinteto deberá demostrar su inocencia y, de paso, escapar de las garras de las fuerzas ocultas que comienzan a cernirse sobre ellos. El reparto incluye a los británicos Georgina Campbell y Kunal Nayyar, además de un rostro muy conocido para los fans de The Americans: Noah Emmerich, el vecino de enfrente de los Jennings.

Fiesta trekkie

Paramount inyectó de sangre trekkie su sistema de streaming. En coincidencia con el estreno de la cuarta temporada de Star Trek: Discovery la plataforma también presenta por estos días la S01 de Star Trek: Prodigy, nuevo desprendimiento de la nave nodriza que sigue a un grupo de seis marginados que “deben descubrir cómo trabajar juntos mientras navegan por una galaxia en busca de un mejor futuro”, según la sinopsis oficial. Eso no es todo: además de las dos series, Paramount+ acaba de sumar los ocho largometrajes originales de la saga cinematográfica, de Star Trek: la película (1979) a Primer contacto (1996), un verdadero festín para fans y neófitos, ideal para el descubrimiento de las nuevas generaciones.

CINE

Fellini en la Lugones

La temporada 2022 de la Sala Leopoldo Lugones, el cine ubicado en el piso 10 del Teatro San Martín, comienza con una celebración del arte inoxidable de Federico Fellini. En copias primorosamente restauradas, se exhiben hasta el 20 de febrero tres de los títulos más reconocidos del genio nacido en Rímini. Los inútiles (1953), con un inolvidable Alberto Sordi, marcó uno de los primeros hitos en su filmografía temprana, al tiempo que La Dolce Vita (1960) y Ocho y medio (1963), vehículos para Marcelo Mastroianni, se transformaron en ejemplos perfectos del modernismo cinematográfico fellinesco. El trío de películas es acompañado por el documental La verdad sobre La Dolce Vita, de Giuseppe Pedersoli, que analiza en detalle la gestación, producción, lanzamiento y recepción del film más famoso del cineasta, responsable de haber puesto en circulación la hasta entonces inexistente palabra “paparazzi”. La programación completa, días y horarios pueden consultarse en https://complejoteatral.gob.ar/

Retrospectiva Patricio Guzman

La sala de cine del Malba continúa ofreciendo durante febrero la retrospectiva de uno de los cineastas chilenos más reconocidos, el autor de la inmensa trilogía del cine documental y político La batalla de Chile. Comenzando a las 18 horas y terminando casi a la medianoche, el próximo viernes podrán verse precisamente las tres partes, en continuado, del tríptico que Guzmán filmó durante los años duros del pinochetismo, entre 1975 y 1979. Hoy, domingo, el ciclo presenta dos films más recientes, El caso Pinochet (a las 20) y Salvador Allende (a las 22), pero la retro incluye también títulos muy poco vistos como Madrid y Pueblo en vilo. La programación está disponible en https://www.malba.org.ar

TV

Joyas sobre ruedas

Existen muchos placeres fierreros, algunos ligados a la velocidad de las carreras, otros al diseño de las carrocerías más modernas, y algunos otros en la puesta a punto de autos del pasado. Precisamente este último es el interés central de Wheeler Dealers Trading Up (su título original), el show producido por Discovery: buscar, hallar y restaurar varias de las mayores glorias de la ingeniería automotriz de la historia. La nueva temporada de la serie británica acaba de desembarcar en la “señal del descubrimiento”, en la cual el ex vendedor de coches Mike Brewer recorre el planeta para comprar y vender automóviles usados hasta lograr hacerse de lo que él llama un súper coche. En parte documental, en parte reality show, los diferentes capítulos incluyen maravillas sobre ruedas como un Lotus Europa modelo 1972 y un Mustang GT, que Mike define sin eufemismos como “un cohete”. Imposible no terminar haciendo con la garganta un ruummmmm rummmmm extático.

Martes a las 22, por Discovery Channel.

Mil colmillos

Terror, acción, suspenso, drama, etcétera. Todo eso promete esta serie colombiana, la primera de ese país producida para la cadena HBO, que ocupa una parte del segmento central dominguero. Todo comienza como un típico trabajo para un comando de elite del ejército colombiano, una misión en pleno Amazonas que tiene como objetivo terminar con la vida de un líder mesiánico con aires al coronel Kurtz. Pero este viaje al corazón de las tinieblas incluye sorpresas insospechadas, cuando a todos y cada uno de los miembros del comando comienzan a ocurrirles cosas realmente raras e inexplicables. El realizador Jaime Osorio, responsable de la serie, falleció poco después del final del rodaje.

Domingos a las 21, por HBO.