El juez penal sanlorencino Eugenio Romanini ordenó el cese de prisión de Roxana Michl, condenada junto con su esposo Gabriel Strumia por la desaparición de Paula Perassi, la joven de 34 años con quien el ahora único detenido mantenía una relación extramatrimonial. La sentenciada cumplió los dos tercios de la pena a seis años y medio de prisión, como partícipe del delito de "privación ilegal de la libertad agravada por tratarse la víctima de una mujer embarazada". La querella apelará la decisión ya que entiende que deben tenerse en cuenta cuestiones objetivas, como el tiempo que lleva cumplido la imputada; y otras subjetivas, como las relacionadas a un arrepentimiento y posibilidad de reinserción: "¿Se puede esperar esto en una persona que todavía participa en el ocultamiento?", preguntó Adrián Ruiz, uno de los abogados de la familia Perassi. Alberto, papá de Paula, volvió a pedir que le digan que pasó con su hija, a quien vieron por última vez en septiembre de 2011.

Michl estuvo detenida en diferentes momentos del proceso. En diciembre de 2020 se confirmó la condena y ayer su defensa fue a los Tribunales de San Lorenzo a dar cuenta de que llevaba cumplidos los dos tercios de la pena impuesta. Por su parte, la Fiscalía, que estuvo representada por Natalia Benvenuto y Aquiles Balbis, se opuso a dicho requerimiento, al igual que la querella, por quien estuvieron los abogados Daniel Machado y Alejandro Caniglia, que forman parte del equipo de Ruiz y José Ferrara.

"Hay cuestiones objetivas y otras subjetivas", dijo Ruiz. "La cesación de prisión se pide por lo que sería la libertad condicional. La justicia santafesina tiene una jurisprudencia, de hace un par de años, en la que la libertad condicional se le otorga a quien tuvo un arrepentimiento por el delito cometido y que a su vez muestre una posibilidad de reinserción. Ahora bien, ¿se puede esperar esto en una persona que todavía participa en el ocultamiento de otra persona desaparecida? Es un contrasentido, sobre todo cuando esto se analiza con la Convención de Belém Do Pará. Estamos hablando de una situación de vulnerabilidad, como lo expresó la (camarista Bibiana) Alonso en la resolución (de Alzada), que hace que la cese de prisión más que un beneficio sea un premio a una persona que no mostró ningún tipo de reflexión para una reinserción social", expresó sobre los motivos por los que apelarán la resolución.

Alberto, en tanto, exigió: "Que se vaya a la casa, pero que me diga qué pasó con Paula. Mis nietos necesitan saberlo. Hemos criado a dos nietos de 17 y 13 años que quieren saber dónde está su madre. Cuando yo me muera, lo seguirán ellos", dijo Perassi a Canal 5. Desde las organizaciones que acompañan el reclamo de justicia, en cada instancia, aseguran que "Paula desaparece cada día hasta que no digan qué hicieron con su cuerpo".

Así, la única persona que queda detenida en la causa es Strumia. La teoría planteada por la Fiscalía y la querella expresa que la víctima, quien cursaba un embarazo de seis semanas fruto de la relación con el acusado, fue privada de su libertad para ser obligada a interrumpir el mismo y no se volvió a saber de ella.

En tanto, la querella espera una resolución de admisión de recurso extraordinario en relación a cinco policías de San Lorenzo que estuvieron acusados por encubrimiento, pero resultaron absueltos.