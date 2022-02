El rosarino Federico Coria concretó su mejor actuación en lo que va del año y con una gran reacción se instaló en los cuartos de final del Argentina Open, tras imponerse este miércoles sobre el serbio Dusan Lajovic por 4-6, 7-5 y 6-4.

Coria, ubicado en el puesto 65 del ránking, rindió de menor a mayor en la cancha central del Buenos Aires Lawn Tennis Club y eliminó a Lajovic (37º) luego de dos horas y 34 minutos en el partido que inauguró los octavos de final del ATP porteño.

"Soy repetitivo quizá, pero esto que estoy viviendo es más de lo que soñé, que la gente coree mi nombre es muy loco, es todo muy fuerte para mí", confesó "Fefo" Coria, exultante ya que mejoró su flojo inicio de año con derrotas en las rondas iniciales de Sídney, el Abierto de Australia y más recientemente el de Córdoba.

El hermano del Mago arriesgó, pegó y ganó. (Crédito: Alejandro Leiva)

Coria se encaminaba a una derrota (perdía 6-4 y 5-3) cuando efectuó un par de cambios tácticos a su juego que le dieron resultado. Por un lado, se adelantó un par de metros en la cancha, tomó la iniciativa de cada punto y por otro, arriesgó mucho más ante un rival que comenzó a equivocarse, así pasó de 5-3 abajo a 7-5 y 1-0 en el tercer set luego de quedarse con cinco juegos seguidos.

En el parcial definitivo, el rosarino acertó mucho con su derecha y castigó cada error del serbio, quien ya había estado a punto de quedar eliminado en su partido anterior ante el francés Benoit Paire (50) en el que salvó tres match points.

El serbio Lajovic venía de estar contra las cuerdas en la ronda previa. (Crédito: Alejandro Leiva)

"Es una locura estar entre los ocho mejores del torneo. Lo de que sucedió esta tarde es que no estaba ni compitiendo ni disfrutando, y cuando el partido estaba un poco perdido sentí que debía arriesgar y recibí como una energía extra que me dio confianza para revertirlo", explicó el rosarino.

"Un boludo"

La actuación de "Fefo" fue seguida desde el palco por Diego Schwartzman, vigente campeón porteño, Federico Delbonis, y también por su hermano Guillermo "Mago" Coria, capitán del equipo de Copa Davis de la Argentina.

"Soy un boludo porque voy a cumplir 30 años y me sigue costando jugar al tenis cuando está mi hermano mirándome. Es que siempre lo tuve como ídolo y no puedo olvidar que de chico venía a este estadio a verlo. Tendré que estar bien, porque si no, no voy a volver al equipo de Copa Davis", confesó en alusión al "Mago", exnúmero tres del mundo y uno de los máximos exponentes de "La Legión".

Juegan Ruud y Báez

Su próximo compromiso será el viernes ante el ganador del encuentro entre el español Roberto Carballés Baena (78º) y el noruego Casper Ruud (8º), máximo favorito al título y campeón del torneo en la edición 2020.

Luego del duelo entre el español y el noruego, en el último turno de la jornada de este miércoles, se presentaba el crédito bonaerense Sebastián Báez (74º) ante el italiano Lorenzo Sonego (22º).

Más temprano, el veterano español Fernando Verdasco (201º) también se metió en cuartos de final luego de superar al brasileño Thiago Monteiro (104º) por 2-6, 6-3 y 7-5.

Los partidos del jueves