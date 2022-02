El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, aseguró no tener dudas de que el Congreso aprobará el acuerdo al que lleguen el gobierno y el FMI por la renegociación de la deuda tomada por la alianza Cambiemos. En ese sentido, el vicejefe de Gabinete, Jorge Neme, se sumó a la lista de los funcionarios que confían “en la capacidad del Frente de Todos de conseguir las mayorías” necesarias y consideró que en la oposición hay dirigentes con “responsabilidad” como para admitir que “es un problema que ellos dejaron sobre la mesa”. Desde la UCR dieron señales positivas. Su titular, el gobernador jujeño Gerardo Morales, consideró que Juntos por el Cambio debe “dar quórum” en el Congreso y “no impedir” la aprobación. En tanto, el diputado Julio Cobos admitió que “tenemos una gran responsabilidad porque originamos el problema” y sugirió no “buscar tantos vericuetos políticos y especulaciones, porque no nos hace bien”.

“No tengo ninguna duda de que en los próximos días el Parlamento va a aprobar el acuerdo que Argentina tiene en discusión con el FMI. No tengo dudas porque creo que hace a la responsabilidad de nosotros como dirigentes, como hombres de Estado”, afirmó Massa durante un encuentro con el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, y representantes del Consejo Agroindustrial Argentino. “Valoro mucho la decisión del Presidente (Alberto Fernández) de poner a debate en el Parlamento el tema de la deuda, porque escuchaba a un gobernador (por Morales) decir que se habían enterado de la deuda de 55 mil millones de dólares tres minutos antes” de la firma del acuerdo, recordó en referencia al gobierno de Mauricio Macri. Massa destacó la importancia de que Fernández haya “blanqueado la negociación” y la “someta a debate en el Parlamento”. “Es sano institucionalmente para la Argentina, para que a futuro las deudas pasen por el Parlamento y tengan un correlato, se vean en puentes, en desarrollo industrial, en promoción de sectores exportadores”, añadió.

“Confío en la capacidad del Frente de Todos de conseguir las mayorías”, dijo por su parte Neme en la radio El Destape. “Hay sectores en la oposición que tienen alguna responsabilidad como para darse cuenta que es un problema que ellos dejaron sobre la mesa, no lo inventamos nosotros”, recordó. “Hay sectores de la oposición que tienen niveles de responsabilidad como para acompañar la propuesta que está haciendo el Gobierno”, se esperanzó el vicejefe de gabinete. Opinó que “el Gobierno ha negociado del mejor modo posible” y que es necesario “despejar ese problema del Fondo para poder continuar creciendo”.

Exsecretario de Relaciones Económicas Internacionales de Cancillería, Neme explicó que la Argentina tiene “cadenas productivas que se han ido incorporando a cadenas mundiales de valor”, y la industria local “depende bastante del abastecimiento de insumos importados”. “Un default generalizado hubiera sido muy crítico para el conjunto de nuestra industria”, afirmó. Consideró que “el Gobierno ha privilegiado la protección de los sectores productivos” vinculados a la economía global, que “hubieran sufrido muchísimo de no haber acordado con el Fondo, y eso repercute inmediatamente en el nivel de actividad y de empleo”.

Los opositores

El jujeño Morales, por su parte, se mostró partidario de apoyar la negociación en curso y su tratamiento en el Congreso. “Ratifico lo que ha dicho Juntos por el Cambio, que tiene una posición tomada con respecto a evitar el default. Estoy muy cerca de lo que dijeron (la ex diputada) Elisa Carrió, la Coalición Cívica y nuestro propio partido. Hay que dar quórum y no impedir que el Gobierno tenga el acuerdo. De no ser así habría un perjuicio para la economía y, cuando esto pasa, los platos rotos los terminan pagando los más pobres”, señaló Morales, que de ese modo ratificó el respaldo de la UCR. “El cumplimiento del acuerdo es responsabilidad del Gobierno, pero la actitud de la oposición debe ser hacer lo correcto y no esperar a ver cómo se levanta un día (la vicepresidenta) Cristina (Kirchner)”, remarcó.

“Nuestra responsabilidad trasciende lo que haga Máximo Kirchner, lo que diga o deje de decir Cristina. Tenemos una gran responsabilidad porque originamos el problema. Lo que se está negociando es el crédito que le han dado a nuestro gobierno”, admitió por su parte Cobos. “Sabemos que el país está en una situación difícil desde el punto de vista económico y financiero, y tenemos esta gran responsabilidad que trasciende lo que digan dirigentes del kirchnerismo o de otro espacio”, añadió el mendocino en diálogo con Diputados TV. “Nosotros tenemos que ver esto: ¿Al país le conviene esto o el default? Es así de simple. No tenemos que buscar tantos vericuetos políticos y especulaciones, porque no nos hace bien”, concluyó.

El ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, aseguró que el acuerdo con el FMI “no cambiará en nada la política habitacional” del gobierno. “Seguimos con el objetivo de construir 100 mil viviendas por año. El año pasado tuvimos una inversión pública de 1,4% del PBI y en 2022 tendremos una de 2.2%”, señaló a Radio 10. “La inversión pública es una de las claves para el Gobierno porque no solo es cumplir con el derecho de la casa propia sino también generar trabajo de una manera federal”, explicó.

“Estamos muy bien en ese camino con todos los programas destinados a saldar una deuda social con los argentinos que es la de garantizar la casa propia. Estamos trabajando con los sindicatos para avanzar con programas de viviendas para sus trabajadores", explicó Ferraresi, quien tenía previsto reunirse con el ministro de Educación (Jaime Perczyk) porque "también las universidades, que tienen terrenos, pueden pensar en construir viviendas para sus trabajadores docentes y no docentes”, indicó.