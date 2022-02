La exgobernadora de la provincia de Buenos Aires y actual diputada nacional, María Eugenia Vidal, volvió a intentar negar su responsabilidad por la reunión en la que su exministro de Trabajo, Marcelo Villegas, se refiere a una “Gestapo antisindical”.



“No convoque ni participé de esa reunión y tampoco mandé a grabar ese video”, aseguró Vidal y afirmó que quienes deben responder por eso son las exautoridades de la Agencia Federal de Inteligencia.

A pesar de las pruebas de los constantes vínculos de sus funcionarios con integrantes de la AFI, la exgobernadora dijo no tener ninguna responsabilidad en el armado causas judiciales contra referentes gremiales.

A Vidal le gustaría "ver el video completo" de la reunión en el Banco Provincia

“Yo me enteré de esa reunión cuando salió el video. Estoy muy tranquila porque no convoqué ni participé de esa reunión y tampoco mandé a grabarlo. No armé ninguna causa judicial y estoy a disposición junto con mis funcionarios para que se investigue”, aseguró la exmandataria provincial en declaraciones a Radio 10 sobre las imágenes de la reunión entre Villegas, miembros de la AFI y empresarios en una oficina de la sede del Banco Provincia.

Agregó que “esta causa se hace en base a una denuncia de un video grabado ilegalmente en el que hasta ahora no se pudo aportar orden judicial. Esta filmación sin orden judicial no puede ser admitido como prueba”. "Solo vemos tres minutos editados de una reunión que duró más de una hora, me gustaría ver el video completo", dijo.

La pelota a la AFI

En ese sentido, la diputada manifestó que “las autoridades de la AFI tendrán que dar sus explicaciones. Pero que los ministros de mi gobierno hayan ido a la Casa Rosada o a la AFI no los convierte en delincuentes. Cada uno tendrá que explicar el objeto y el motivo de las reuniones”.

Por último, admitió que “esa reunión no tenía ninguna razón para ser grabada". "Acá no hay ningún modus operandi de persecución al gremialismo, esta causa tiene intencionalidad política. No tomé la decisión de perseguir a nadie”, dijo Vidal.