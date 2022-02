Con la novedad del regreso de Nicolás Blandi, confirmado este jueves luego de que se cayera la operación con el Huesca de Espala por el retorno de Adolfo Gaich; San Lorenzo, castigado en los últimos años por malas campañas y un severo caos institucional, buscará reencontrarse con el éxito deportivo en esta Copa de la Liga Profesional, y con la conducción del entrenador Pedro Troglio visitará mañana al siempre riesgoso Banfield. El encuentro, que cerrará la jornada, se jugará en el Estadio Florencio Sola, a las 21.30, será televisado por Fox Sports y contará con el arbitraje de Germán Delfino. La acción comenzará en Sarandí con Arsenal-Rosario Central (17 horas, TNT Sports); continuará en Mendoza con Godoy Cruz-Tigre (19.15, Fox Sports) y en Liniers con Vélez-Aldosivi (19.15, TNT Sports).

Con el pase libre tras su salida de Unión de Santa Fe, Blandi arregló su retorno a San Lorenzo, donde juegó 163 partidos, anotó 64 goles y ganó dos títulos: la Copa Libertadores en 2014 y la Supercopa Argentina 2016. El delantero estuvo en San Lorenzo hasta comienzos de 2020 cuando fue vendido a Colo Colo de Chile, donde apenas pudo convertir dos goles y jugó poco por lesiones musculares. Posteriormente, en Unión, disputó cuatro partidos en el último semestre de 2021 y no pudo anotar antes de quedar en libertad de acción.

Con esta incoporación de último momento, el entrenador Pedro Troglio iniciará como visitante ante Banfield, por la Zona A de la primera fecha de la Copa de la Liga, la búsqueda de su principal objetivo: conquistar La Copa de la Liga, ya que no se clasificó para ninguna copa internacional en 2022, además de la Copa Argentina.

San Lorenzo inicia este torneo con muchas ilusiones, y con buenas actuaciones en el certamen de verano jugado en La Plata -pese a perder la final ante Boca por 1 a 0- y en los cotejos jugados en Uruguay ante Estudiantes de La Plata y Nacional de Montevideo.

Troglio tiene como máximo refuerzo a Ricardo Centurión, quien rescindió con Vélez, y en San Lorenzo confían en que pueda ser el desequilibrante valor que lleve al equipo a los primeros puestos. El exRacing y Boca tiene todo a su favor, habilidad, velocidad y guapeza, pero su gran enemigo es él mismo, con su temperamento y capacidad para estropear lo que asoma como bueno.

Por el lado de Banfield, el entrenador Diego Dabove cuenta con un equipo que se reforzó bien con Darío Cvitanich (libre de Racing), Enrique Bologna (libre de River), Ian Escobar (préstamo de Talleres), entre otros.

Vélez recibe a Aldosivi

En otro de los partidos de la jornada del viernes, Vélez Sarsfield, que posee un buen plantel y que puede aspirar a llegar a las instancias decisiva del certamen, intentará comenzar sumando los tres puntos ante Aldosivi de Mar del Plata, el equipo que dirige Martín Palermo, por la Zona B de la Copa de la Liga. El encuentro se desarrollará en el estadio José Amalfitani de Liniers desde las 19.15, televisado por TNT Sports y con el arbitraje de Hernán Mastrángelo.



Vélez, dirigido por Mauricio Pellegrino y que también jugará la Copa Libertadores, es un equipo a temer para cualquiera y se comprobó el pasado sábado cuando empató sin goles ante River en el Monumental. Si bien no fue un partido oficial, el poderoso equipo de Marcelo Gallardo (último campeón local) no pudo obtener diferencias.



El equipo velezano perdió algunos jugadores importantes como Thiago Almada (el mejor de los que emigraron), Federico Mancuello, Gerónimo Poblete, Cristian Tarragona, Ricardo Centurión y Juan Martín Lucero, pero sigue teniendo a Luca Orellano, Lucas Pratto, Lautaro Gianetti, y llegaron Franco Díaz (Temperley), José Florentín (Guaraní), Emanuel Insúa (libre de AEK de Grecia/Aldosivi), el uruguayo Sebastián Sosa Sánchez (libre de Patronato) y Joel Soñora (préstamo de Banfield).



Aldosivi mirará la tabla de promedios durante la temporada: hoy, con 1,064, supera a Godoy Cruz, Patronato y Sarmiento, en gran parte gracias a que desde la llegada de Palermo obtuvo 20 de 33 unidades con seis triunfos, dos igualdades y tres reveses.



El equipo marplatense se reforzó con Marcelo Meli (libre de Racing), Edwin Mosquera (préstamo de DIM de Colombia), Tomás Martínez (libre de Defensa y Justicia), Agustín Lastra y Nicolás Valentini (préstamo de Boca), Santiago Silva (libre), Andrés Lorenzo Ríos (San Jose Earthquakes de la MLS), Emanuel Maciel (FC Montreal de la MLS), Matías Pisano (libre Atromitos de Grecia) y Braian Martínez (préstamo de Independiente).



Entre los valores con los cuales no contará el "Tiburón" sobresalen Gabriel Hauche, los hermanos Emiliano y Emanuel Insúa, Federico Andrada y Malcom Braida, entre otros.

El regreso de Tigre ante Godoy Cruz

Godoy Cruz de Mendoza recibirá a Tigre en la vuelta del equipo de Victoria a la Liga Profesional de Fútbol (LPF) tras lograr el ascenso desde la Primera Nacional. El partido, que corresponde a la Zona B de la primera fecha del torneo, se jugará desde las 19.15 en el estadio Feliciano Gambarte, será arbitrado por Pablo Echavarría y contará con televisación a cargo de la señal Fox Sports Premium.

El equipo mendocino sumó a sus filas a los laterales Juan de Dios Pintado (Juventud Las Piedras, Uruguay) y Kalazán Suárez (Real Cartagena, Colombia), al zaguero central Jhostin Medranda (Deportes Quindío, Colombia), al mediocampista Tomás Castro Ponce (River Plate) y a los delanteros Salomón Rodríguez (Rentistas, Uruguay) y Tadeo Allende (Instituto de Córdoba).



Por su parte, Tigre, ascendido luego de dos temporadas en la Primera Nacional se reforzó con Mateo Retegui, Javier Obando y Oscar Salomón (todos de Boca); Alexis Castro (San Lorenzo), NIcolás Demartini (Temperley), Lucas Menossi (San Lorenzo) y Facundo Colidio (Inter de MIlan).

Rosario Central visita a Arsenal

Arsenal, con el debut del director técnico Leonardo Madelón y un plantel que cuenta con al menos 15 refuerzos, recibirá este viernes a Rosario Central, desde las 17 en Sarandí (TNT Sports), con arbitraje de Darío Herrera.



Arsenal, que sufrió la partida de 18 jugadores del plantel, tiene el quinto peor promedio en la lucha por escapar del descenso (1,096) y solo supera a Aldosivi (1,064), Godoy Cruz (1,032), Patronato (0,697) y Sarmiento (0,947), entre los que dividen por las tres últimas temporadas, sin contar a los ascendidos Barracas Central y Tigre, que comienzan con un promedio de 0 pero no dividirán en esta temporada.



Por su parte, Rosario Central de Cristian "Kily" González mantuvo la base del equipo y se reforzó con el arquero Gaspar Servio, los zagueros Javier Báez y Julián Velázquez, el lateral izquierdo Nazareno Romero y los volantes Walter Montoya, Claudio Yacob y Marcelo Benítez, aunque sólo jugarán Servio, Báez y Montoya.