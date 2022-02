El cantante Elián Valenzuela, conocido popularmente como "L-Gante", y su pareja están imputados en una causa que investiga presuntas amenazas de muerte y lesiones denunciadas por un vecino de la localidad bonaerense de General Rodríguez. En el marco de esa investigación, este jueves se realizaron allanamientos en dos viviendas del artista: uno en el barrio Bicentenario, en General Rodríguez, y el otro en un barrio privado de la localidad de Francisco Álvarez, partido de Moreno.

"Saltaron el paredón y rompieron la puerta de la casa de mi mamá para entrar", dijo Valenzuela y agregó que la Bonaerense entró a la vivienda de General Rodríguez como si se tratara "del Chapo", en referencia a Joaquín Guzmán, el famoso narcotraficante mexicano. "Una vez que los atendió mi mamá, fue más tranquilo”, agregó.

Según el relato policial, en los allanamientos se buscaba el arma de fuego con el que Valenzuela habría amenazado a un vecino. En ese sentido la policía habría encontrado réplica de una pistola Bersa Thunder calibre 9 milímetros, aunque para el abogado del cantante se trataba de "una pistola de juguete".



"L-Gante" quedó imputado por el delito de "abuso de arma y amenazas agravadas", mientras que Tamara Báez, pareja y madre de su hija, será indagada por "lesiones leves". Ambos serán indagados a primera hora del viernes por la fiscal Alejandra Rodríguez, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 9 de General Rodríguez.

La fiscal Rodríguez imputó a los dos jóvenes luego del testimonio de al menos cinco testigos y del análisis de las filmaciones en donde se los ve, junto con otro grupo de personas, yendo a increpar a un joven de 21 años.

El joven denunció que el sábado pasado "L-Gante" lo amenazó de muerte y, luego, efectuó un disparo de arma de fuego al suelo. En su presentación ante la policía, el denunciante aseguró que su madre, una hermana y una prima también recibieron amenazas por parte del músico cuando intentaron interceder en la pelea.

Sobre su relación con el denunciante, el cantante dijo: “Vive a dos casas de mi casa, como es un pibe que anda en otra yo nunca tuve trato”. Luego, aseguró que la situación se generó porque “quieren lucrar conmigo y hay gente que los está impulsando porque quizás son opositores míos o de alguien más grande. El movimiento es grande y quieren ensuciar a un pibe que es bueno”.

“A mí me está yendo bien ahora pero yo me acuerdo cómo iba a laburar, lo que me costó, lo que es sumar 100 pesitos por día. Que la cuenten como quieran: mi historia recién está empezando. Son gente que está accionando alrededor mío queriendo perjudicarme”, concluyó L-Gante.