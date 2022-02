Este sábado la cantante y compositora Patricia Malanca presentará su disco Traerán ríos de tango las páginas de un libro, en que plasmó su pasión por la literatura argentina contemporánea y la homenajeó con canciones inspiradas en sus páginas. La cita será en Pista Urbana (Chacabuco 874) a las 22 y, según anticipó la artista a Página/12 estará allí en pleno el equipo que dio forma al disco. Además, la presentación oficiará de antesala para el lanzamiento de nuevos temas –también inspirados en otros libros recientes de autoras mujeres nacionales- y de su proyecto paralelo Traerán ríos de imágenes los tangos de un libro.



En el disco Malanca incluyó once tangos, valses y milongas escritos a partir de novelas de Selva Almada, Ana Ojeda, Claudia Piñeiro, Mariana Enríquez, Camila Sosa Villada, María Moreno, Leila Guerriero, Gabriela Cabezón Cámara, Belén López Peiró, María Gainza y Ariana Hartwicz. En el proceso poético la acompañó Raimundo Rosales y para la grabación, Malanca sumó a Acho Estol y Alejandro Montaldo como arregladores y productores artísticos. Además, en algunos temas puntuales colaboraron en la composición de la música el y la directora de sus dos “orquestas favoritas”: Gabi Bartolomei, de la Orquesta Típica La Vidú, y Pamela Victoriano, de la Orquesta Atípica La Empoderada. Por ejemplo, cuenta que a Victoriano le pidió “una milonga en tonos mayores”. El pedido, así de específico, fue para “Las luminosas”, inspirado en un libro de Mariana Enríquez. “Todo el mundo esperaría que de un libro de ella una hiciera algo gótico y oscuro, y yo quería caer con otra cosa”.

“Así como me gusta fanáticamente el cine argentino, la narrativa latinoamericana me encanta y con el tiempo me fui hallando muy cómoda entre las narrativas de género, en cómo escriben mujeres y disidencias”, contó la artista. Además de que fueron todas autoras mujeres sus musas inspiradoras, tomó la decisión de que estuvieran vivas y pudieran –si llegaba el caso- confrontarla por su obra. El riesgo, reconoce Malanca, la entusiasma más, aunque todas respondieron encantadas (algunas incluso públicamente, en redes sociales como Twitter) ante las composiciones de la tanguera. “Creo que el disco es tan celebrado porque lleva la pulsión de vida, por eso quería que las autoras de los libros que me inspiraron estuvieran vivas”, confía a este diario.

No es el primer disco conceptual de Malanca, quien ya grabó varios sobre distintos ejes, desde la influencia de cantoras populares (Plebeyas), a Aunque nadie te vea nunca conmigo (donde tanguea versos de Silvio Rodríguez). Además, Malanca conduce y produce el programa Gotan Tropic, que se emite por Urbana TeVe desde la Villa 31 y cruza la cumbia con el tango.