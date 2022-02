El vicepresidente de Brasil, Hamilton Mourao, confirmó este viernes que no se presentará como compañero de fórmula del actual mandatario Jair Bolsonaro, quien aspira a ser reelecto en los comicios generales del 2 de octubre. Militar de carrera, el general Mourao adelantó que buscará un escaño en el Senado.



Mourao insinuó en rueda de prensa en la capital Brasilia que será candidato a la Cámara Alta por el sureño estado de Río Grande do Sul, pero que todavía le falta definir por cuál partido se presentará para anunciarlo de manera oficial.



"Es eso mismo, ahora es solo una cuestión de partido", expresó el general retirado del Ejército al ser preguntado por unas declaraciones previas del senador Flávio Bolsonaro, hijo del gobernante, en las que anunció el destino de Mourao.



En las elecciones presidenciales de 2018, Bolsonaro, capitán retirado del Ejército, designó a Mourao como compañero de fórmula para reforzar el carácter militar de su candidatura, que logró triunfar en las elecciones de ese año. En aquellas elecciones no pudo competir el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, que había sido encarcelado.



Sin embargo, Bolsonaro y Mourao se distanciaron a mediados de 2020, cuando el vice criticó con dureza algunas políticas del mandatario ultraderechista sobre la Amazonía y la pandemia de coronavirus, que mató ya a más de 635 mil brasileños. Se calcula que la mitad de los muertos fue por responsabilidad de la gestión de la pandemia por parte del presidente según afirmó Lula en varias intervenciones públicas.



Bolsonaro ya había dado señales hace unos meses de que, en una eventual candidatura para las elecciones, buscaría un nuevo candidato a vicepresidente para intentar un segundo mandato de cuatro años.



Para los comicios próximos todas las encuestas sitúan a Bolsonaro lejos de la reelección y dan como claro favorito al expresidente Lula, quien obtendría alrededor del 45 por ciento de los apoyos frente a un 25 por ciento del líder de extrema derecha. Con ese reultado, no sería necesaria una segunda vuelta.