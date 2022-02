El presidente Alberto Fernández dijo este sábado que "ser autónoma exige autofinanciarse, pero le cuesta mucho entender esto a la ciudad" de Buenos Aires, en el marco de la discusión planteada entre el Gobierno porteño y el nacional en torno al nivel de subsidios que recibe la Ciudad para el transporte público.



"Hay que ir resolviendo este tema con seriedad. Soy porteño, amo a la ciudad y celebro su autonomía pero esto de ser autónomo para hacer lo que quiero pero me dan la plata para hacerlo, no es razonable", dijo el mandatario en declaraciones radiales.

“Aún admitiendo que el Estado siga subsidiando, la realidad es que ese es un fenómeno de las grandes ciudades, el resto del país no participa de esta ventaja. Por eso uno mira lo que cuesta un pasaje en el resto del país y lo que sale en la Ciudad y se da cuenta enseguida de que hay una discriminación”, ponderó Fernández.



El Presidente consideró que "ser autónomo exige autofinanciarse, pero le cuesta mucho entender esto a la Ciudad" y dijo que "hasta el día de hoy pagamos el sueldo de todos los policías, pero no les pagamos a los policías a Chaco, de Río Negro". En su crítica al gobierno porteño apuntó que "ser autónomo para hacer lo que quiero pero que me den la plata para hacerlo no me parece razonable”.



"Estamos tratando de poner racionalidad a la economía, lo que todos tienen que saber y entender es que hay que resolverlo y trabajarlo, no es una decisión tomada que mañana sale”, expresó. También remarcó que "el subsidio tiene que ser en todo el país para las líneas de colectivos interjurisdiccionales, pero para las que no lo son, ese subsidio no existe; entonces ahí es donde nos preguntamos por qué la Ciudad cobra ese subsidio”.

Acuerdo con el FMI

El presidente dijo a Radio 10 que el acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional "nos permite seguir adelante con la idea de seguir haciendo crecer la economía" argentina y destacó como "un acto de sensatez" por parte de la oposición el apoyo a ese entendimiento.



"El acuerdo con el FMI que estamos impulsando es un paso más de un problema en el que vamos a tener que dar muchos pasos. Este es el primer paso que nos libera de hacer pagos durante cuatro años y nos permite seguir adelante con nuestra idea de seguir haciendo crecer la economía", expresó en diálogo con radio Diez.

“Por lo que leo, la oposición quiere acompañar el acuerdo con el FMI y es un dato de sensatez que nos ayude a resolver un problema muy serio que tiene la Argentina", señaló en relación al trámite parlamentario. "Preferimos que este acuerdo sea objeto de debate en el Parlamento y no dé espaldas a la gente. Cuando no se hace así, en un minuto y medio nos enteramos de que quedamos endeudados por décadas", estimó el jefe de Estado.



La Ruta de la Seda

El mandatario también se refirió a la incorporación de la Argentina a la Ruta de la Seda china. Estimó que se dio "un paso muy significativo" en materia comercial y afirmó que espera "dar esos mismos pasos con Europa, Brasil y Estados Unidos".

En ese sentido, manifestó que el país "debe hacer todo para poder abrir el comercio y no ponernos condicionamientos políticos". Consideró que la Argentina “no tiene amigos ni enemigos permanentes ni perpetuos”, al defender su viaje a Moscú y Beijing. "Lo único perpetuo es la defensa de sus intereses", subrayó.

El Frente de Todos

Respecto de las discusiones al seno del oficialismo, estimó que "no podemos estar divididos ni pensar en rupturas" porque desde el Frente de Todos buscan asegurar, de cara al 2023, "no volver al tiempo del ajuste y los tarifazos" en relación a la gestión de Mauricio Macri.

"No quiero volver a ese tiempo. La Argentina merece gobernantes honestos, dedicados plenamente a dar a cada argentino un trabajo. Ese es el futuro que debemos garantizarle a los argentinos, que no se vuelva a un tiempo que nos endeudó, que nos condujo a la pobreza. No volvamos a ese tiempo", sostuvo el mandatario.



Sobre una eventual candidatura en búsqueda de la reelección en 2023, expresó que "eso lo vamos a resolver con el tiempo, pero ahora tenemos compromisos para con la gente que tenemos que cumplir".



En ese marco, aseguró que "el primer compromiso es el de estar unidos" y remarcó: "No podemos estar divididos, podemos tener diferencias pero nunca pensar en rupturas, porque no nos lo perdonaría la gente y yo voy a trabajar para que estemos unidos".

Insistió con la idea de elegir candidatos en las PASO. "Lo más importante es que dejemos hablar a nuestra gente, que las candidaturas del futuro las resuelva la ciudadanía y no en una mesa. Aunque yo sigo beneficiado en esa mesa, debemos abrir y el que quiera ser candidato que vaya a unas PASO".

Finalmente, el Presidente dijo que busca "encarar los dos años que vienen con mucha fortaleza, y con mucha seguridad de que el destino está en nuestras manos y podemos hacer un buen futuro" para el país. "Si el mundo nos sigue dando oportunidades, el tiempo de crecimiento está garantizado", concluyó.

Reclamo de camioneros

El Presidente habló asimismo sobre el reclamo del gremio de los camioneros, liderado por el hijo de Hugo Moyano, Pablo, y remarcó que a su entender la postura que adoptó el Gobierno es la más razonable.

En medio de los reclamos de Moyano por un cambio en las políticas dictaminadas en medio de la pandemia (al principio del brote Fernández había decretado que la asistencia médica en caso de contagios debía ser brindada por la ART pero ahora dio de baja esta medida), el jefe de Estado dijo: “Lo hablé con Pablo. La Argentina es uno de los pocos países del mundo que en medio de la pandemia consideró a la enfermedad como profesional, lo que causó que si un trabajador se agarraba Covid, la asistencia la tenía que pagar la ART. Lo que vivimos hoy no es la misma pandemia; esta ómicron con la vacuna dada tiene trasmisión fácil pero se lleva con tranquilidad. Por lo tanto ya no tiene la característica de la pandemia”.

Por ello aseveró que se decidió que si un trabajador se contagió cuando estaba en su puesto de trabajo, el gasto médico lo cubre la ART; pero si se enferma debido a una actividad social, la cobertura ya no rige.