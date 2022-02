El 15 enero del 2020 cantoras, instrumentistas, directoras de coros, compositoras, docentes, estudiantes y gestoras culturales de diferentes departamentos de La Rioja decidieron autoconvocarse para pedir el cumplimiento de la ley nacional de cupo femenino 27.539. Así nació CoMuR, un colectivo que visibilizó las desigualdades y violencias que también atraviesan los espacios de la música. A poco más de dos años de esa convocatoria, la organización colectiva comenzó a dar resultados. Una de las más importantes, es que La Rioja cuenta, desde julio de 2020, con la ley 10261 de regulación del cupo y participación femenina o de identidad de género autopercibido de artistas musicales en los distintos eventos de música en vivo que se desarrollen en la provincia.



Este sábado, en el Festival Nacional de la Chaya, las mujeres músicas que integran CoMuR fueron homenajeadas por el ministro de Turismo y Culturas, Gustavo Luna, la secretaría de Culturas, Patricia Herrera y la secretaria de Planificación y Comunicación, Luz Santángelo Carrizo.

La titular de Culturas, Patricia Herrera, que acompañó la discusión de la ley provincial, manifestó en conferencia de prensa que “es importante visibilizar el trabajo del colectivo de mujeres porque no solo recorrieron la provincia con estos nuevos diálogos para poder pensar y accionar para un futuro diferente en donde la participación sea la lógica de las lógicas”.

Desde el Colectivo de Mujeres Cantoras expresaron que “existe un trabajo importante de compañerismo, empatía de saber que esto no es una competencia, sino qie se trata de saldar una deuda histórica de que todas puedan ocupar esos espacios”.

Belén Perea, integrante del colectivo en didiálogo con Catamarca 12 sostuvo que “el mayor reconocimiento es que en un festival como La Chaya, por la envergadura que tiene para la región y para el país, se cumpla el cupo y existan tantas mujeres en la grilla”. “Eso no da mucho orgullo y satisfacción porque entendemos que hay cosas que se están transformando, que hay cosas que ya no son naturales, que nos incomoda ver una grilla donde no haya mujeres músicas. Es un paso enorme y nos queda mucho por seguir trabajando, defendiendo la ley y el trabajo de las compañeras para que sea en igualdad de condiciones, tanto abajo del escenario como arriba”, afirmó.

Este homenaje “es un empujoncito más a todo este camino, como una caricia, un mimo, lo sentimos de esa manera y esperamos que se siga haciendo y que las mujeres habitemos los escenarios en libertad y sin violencias en toda la provincia”, consideró Perea.