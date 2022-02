Desde Brasilia

La entrevista con el diputado Arlindo Chinaglia, uno de los hombres de peso en el bloque del PT, se inició con el viaje de Bolsonaro a Rusia como el mojón más reciente de su política externa. Repasó la relación con Estados Unidos y la actuación frente al golpe que derrocó al presidente Evo Morales en noviembre de 2019 e instaló en el Palacio del Quemado a Jeanine Áñez, actualmente arrestada en La Paz.

Hace un mes este diario informó que Bolsonaro declaró haberse reunido con Áñez, hecho que no fue consignado en las agendas oficiales de ninguno de los mandatarios.

-¿Cree que el encuentro ocurrió?

- Creo que el tema de Bolivia es un capítulo de la vida nacional brasileña que tendrá que ser aclarado. Yo no tengo pruebas de lo que pasó, pero el propio Bolsonaro declaró que se encontró e hizo una defensa de Jeanine Áñez.¿ Qué es lo que se comenta ?. Que Bolsonaro se habría reunido con Añez sin registro en el Palacio del Planalto. Esto podría haber ocurrido, pero no estoy afirmando nada. Además tenemos antecedentes. Tenemos lo que ocurrió en Argentina frente al golpe.El presidente Macri que pertenece a una derecha menos agresiva que la de Bolsonaro, según consta habría disponibilizado armas para el gobierno de Añez. No se puede descartar que Macri, Bolsonaro y otros hayan articulado políticamente el apoyo al golpe. Digo esto pero no puedo avanzar más porque no sabemos que ocurrió con seguridad.

-Su partido expresó interés en profundizar las averiguaciones.

_ El PT acaba de tomar la iniciativa en el Congreso, en el Senado, requerimos información para saber si aviones de la Fuerza Aérea Brasileña transportaron autoridades bolivianas antes del golpe, durante o después del golpe.También requerimos informaciones a la Cancillería, pedimos correos electrónicos, telegramas enviados y recibidos. Todavía no tenemos las informaciones pedidas, entonces no se puede afirmar nada. Sólo hago hipótesis y digo primero: Bolsonaro seguramente apoyo el golpe. Segundo, si tomamos como referencia que la Argentina de Macri ofreció armas a Bolivia, uno puede sospechar, o no,que Bolsonaro pudo hacer lo mismo. Yo diría así, entre imaginar que Bolsonaro cedió armas e imaginar que no cedió, uno es más propenso a imaginar que las cedió armas. Pero nos faltan pruebas.