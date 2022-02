A horas de que se cumplan los plazos para que el sacerdote catamarqueño Juan de Dios Gutiérrez, condenado en abril a 12 años de cárcel por abusar sexualmente de una adolescente, pueda recurrir la decisión de la Corte de Justicia, sus abogados renunciaron.

La causa en la que se debe dirimir si el cura, quien aún sigue libre, es puesto tras las rejas, estaba hasta el viernes en la procuraduría de la Corte, a la espera de que asuma un nuevo defensor. La abogada de la sobreviviente, Silvia Barrientos, espera que todo se resuelva lo más rápido posible para evitar más revictimización.

Gutiérrez fue condenado por los jueces de la Cámara en lo Criminal de Tercera nominación a 12 años de prisión, sin embargo establecieron que la pena se haría efectiva cuando la sentencia quede firme. Al conocer el fallo, los abogados del sacerdote la casaron y clamaron su supuesta inocencia, sin embargo, el 30 de diciembre la Corte de Justicia local rechazó el planteo.

Los letrados habían dejado asentado que en caso de rechazo harían una presentación a la Corte Suprema de Justicia. Para presentar este recurso, tenían 10 días hábiles que se vieron interrumpidos por la feria judicial de enero. Es por esto que los días comenzaron a contarse desde el 2 de febrero de este año, cuando el Poder Judicial volvió a sus labores.

En diálogo con Catamarca/12, Barrientos explicó que a su entender, el rechazo de la Corte a la casación es suficiente para que el sacerdote comience a cumplir la condena en el Servicio Penitenciario. “Los días hábiles que tenía para presentar el recurso Federal, están casi cumplidos. Entiendo que tal vez se extendieron porque me confirmaron que sus abogados renunciaron y están esperando que asuma otro abogado o tal vez un defensor oficial en la causa y ver si hace o no el recurso. No obstante, apenas vuelva el expediente a la Cámara que lo juzgó Gutiérrez debería ir preso”, aseguró.

La madre de la sobreviviente, Alejandra Carrizo le dijo a este diario en noviembre que ella sentía que sin pena de cumplimiento efectivo, ella sentía que se trataba de una “justicia a medias”. “Seguimos luchando día a día para estar mejor y tratar de volver a tener la vida que nos quitaron hace 7 años. Sentimos una Justicia no completa. Creo que recién cuando se resuelva y vaya preso, sentiremos realmente que se hizo justicia. Queremos ver detrás de las rejas al depredador. Nada garantiza que está cumpliendo los requisitos que le impusieron. Tenerlo en la cárcel nos dará la tranquilidad de estar en paz”, resaltó entonces.

Para la abogada Barrientos, la situación de Gutiérrez se debe resolver de inmediato para evitar más revictimización.

La causa

Gutiérrez fue imputado en 2015 por el delito de abuso sexual agravado por ser ministro de culto por ser cometido en contra de una niña de 16 años. Desde entonces, los diferentes abogados que contrató trataron de dilatar el proceso, en coincidencia con lo pedido por el obispo diocesano Luis Urbanc.

En los argumentos de la sentencia, los jueces señalaron que el sacerdote, para cometer los abusos, “gestó un vínculo en el que la niña quedó atrapada, que se prolongó en el tiempo, y que concluyó en abuso sexual con acceso carnal". Además los magistrados comprendieron que ese abuso fue cometido en un contexto de violencia de género.

Por otra parte, a la hora de cuantificar la cantidad de años que le correspondían de pena, indicaron que no se encontraron “ponderaciones positivas, por todo ello su condena amerita un quantum alejado de la pena mínima que se establece para el caso”.

Gutiérrez fue el primer sacerdote condenado por abuso en la provincia. Pero, aún restan dirimir dos casos más de abusos eclesíasticos, el de los presbíteros Renato Rasgido y Moisés Pachado, ambos acusados por violar a niños.

