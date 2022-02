Mariano Andújar protagonizó el martes un hecho repudiable en el partido que Estudiantes le ganó 3-2 a Huracán por la segunda fecha de la Copa de la Liga, cuando intentó agredir a un grupo de hinchas del Globo a través del alambrado que divide el campo de la tibuna popular. Por ese motivo, la Fiscalía de turno de la Ciudad de Buenos Aires le labró un acta contavencional. Pero luego de que se viralizara el video de la reacción del arquero, el propio Andújar se disculpó por lo sucedido y aclaró los motivos de su comportamiento: cargadas a su padre fallecido.

Cuando terminó el encuentro con la victoria de su equipo, Andújar reaccionó desencajado contra los hinchas locales, lanzando golpes contra el alambrado, con insultos y con invitaciones a pelear en la zona de vestuario. Luego el propio arquero explicó a través de sus redes sociales que las razones de su enojo tenían que ver con insultos que había recibido que tenían que ver con su padre fallecido en 2011.

"A veces se pierde de vista que aparte de ser profesionales del deporte también somos personas de carne y hueso. Y si bien “la cultura del fútbol” lleva a justificar y a tomar como normales un montón de situaciones que se viven en un estadio creo firmemente que debiera haber un límite", comienza la publicación del arquero en su cuenta de Instagram. Andújar, surgido en las divisiones inferiores de Huracán, explicó que había sido insultado, sin entender las razones, durante el partido, y que lo toleraba, pero que cuando se metieron con su padre fue diferente.



"Solamente tengo palabras de agradecimiento con Huracán, club que estuve desde mis 7 años hasta los 21, jamás tuve una declaración en contra del club pero en cada partido que fui al Duco nunca terminé de entender el por qué tanta bronca hacia mí. Pero lo entiendo como parte de lo que explique arriba 'la cultura Fútbol'", recordó el ex guardavallas de la Selección Argentina, que se refirió específicamente a lo que lo irritó. "A las tres/cuatro personas que durante todo el segundo tiempo me gritaron barbaridades sobre mi padre fallecido, con conocimiento y datos de momentos específicos de su vida, les cuento que hay límites que deberían no cruzarse pero acá estamos y así fue. A esos no les pido disculpas", destacó Andújar, que también escribió que le había pedido especialmente disculpas a las autoridades tanto de Huracán como de Estudiantes por su comportamiento. Además, también se comunicó con el árbitro del partido, Jorge Baliño, para explicarle lo sucedido, más allá de que el juez no lo había visto y no lo había acentado en su informe.



Para cerrar su mensaje, Andújar aseguró que su sentimiento hacia Huracán no va a cambiar por el comportamiento de un grupo minúsculo de sus hinchas: "Por culpa de algunos no podría jamás odiar al club que me permitió debutar en primera y comenzar mi linda carrera en el fútbol. Gracias a todos los que puedan comprender mi reacción".