Los jueces de la Corte Suprema de Justicia de Chile revocaron la sentencia dictada el 20 de enero pasado por la Corte de Apelaciones de Temuco, que había permitido la salida de Jones Huala de esa cárcel en libertad condicional. Entre los argumentos del fallo, firmado por cinco jueces --uno de ellos se pronunció en disidencia-- se sostiene que la condición de miembro de un pueblo originario no es suficiente para aliviar la pena en el tipo de delito por el que se lo juzgó. La decisión de una de las salas que componen el máximo tribunal revierte el fallo de enero, y en consecuencia también el proceso que había iniciado su defensa para que el lonko de la Pu Lof de Cushamen pudiera cumplir en la Argentina su condena en libertad condicional hasta 2024. En ese marco, ayer, el subsecretario del ministerio del Interior de Chile, Juan Francisco Galli, declaró que el líder mapuche "está prófugo de la Justicia".

La resolución de la Corte llegó luego de que el gobierno de Sebastián Piñera haya apelado la decisión que había beneficiado al líder mapuche. Jones Huala fue condenado en 2013 a 9 años de prisión por los delitos de incendio --en el fundo Pisu Pisué, comuna de Río Bueno, Región de Los Ríos donde él afirma no haber estado presente--, y portación ilegal de arma de fuego. Entre los argumentos del fallo, el tribunal planteó que su calidad de indígena no era suficiente y que no se cumplían "avances en su proceso de reinserción social".

Jone Huala había recibido el beneficio de la libertad condicional hace menos de un mes, por lo cual había iniciado los trámites para volver a la Argentina. Ahora deberá regresar a la cárcel de Temuco donde estuvo alojado. Página/12 pudo saber que esto aún no sucedió, Jones Huala sigue en libertad y estaría en el campo de alguno de sus hermanos mapuches. "Está prófugo de la Justicia. Nos queda encontrarlo, ponerlo donde corresponde, que es privado de libertad para que cumpla su condena en nuestro país", informó Galli.

En octubre del año pasado, la Comisión de Libertad Condicional de la Corte de Apelaciones de Temuco había rechazado su libertad condicional al plantear que el condenado "no es parte de un programa de intervención psicosocial y que se niega hacerlo por estimar que ningún programa se ajusta a sus necesidades culturales".



En la Argentina no tiene causas pendientes, "salvo las injurias raciales de las redes y que la derecha ha generado frente a este líder político que buscan su condena social", dijo a este diario la abogada Sonia Ivanoff que lo representa en los procesos donde Jones Huala es querellante por actividades de espionajes ilegal de agentes de la AFI, comisarios y fiscales de Chubut en contra de él y del pueblo mapuche.