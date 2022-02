“El Mercosur tiene un enorme destino, no sólo vinculado a los recursos naturales sino también a los pueblos que lo habitan, y allí el desafío de las políticas públicas tiene un sentido fundamental”, reflexionó Remo Carlotto al asumir como secretario ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas de Derechos Humanos (IPPDH) del Mercosur. El presidente Alberto Fernández, que participó de la ceremonia en el Espacio de Memoria y Derechos Humanos ubicado en la ex ESMA, apuntó que el objetivo del Instituto es “seguir manteniendo viva la memoria de la tragedia de nuestros pueblos”, abogó también por “terminar con la desigualdad de la mujer” y remarcó la necesidad de “igualar su participación no solamente en la proporcionalidad en los cargos públicos y la función ejecutiva” sino “fundamentalmente en lo cotidiano”.

El exdiputado se mostró “muy honrado” de asumir al frente del IPPDH en reemplazo de Ariela Peralta, que lo condujo desde 2020 y también participó del acto. Aseguró que trabajará “bajo los desafíos que impone la pospandemia, con una mirada puesta en la centralidad de los derechos humanos y la integración regional”.

“Uno de los objetivos, más allá de la clara continuidad de los lineamientos ya establecidos, es poder poner esta coyuntura como parte del análisis de nuevas políticas públicas que deben desarrollarse en nuestros países”, planteó. Esa mirada debe ser “abarcativa de los derechos humanos” e incluir “no sólo la Operación Cóndor” sino también “la construcción de políticas activas en este presente”.

“Remo es alguien que junto a su familia ha vivido el dolor de la desaparición de un ser querido”, recordó el presidente en referencia al hermano de Claudia Carlotto, asesinada por la dictadura luego de dar a luz en cautiverio. Fernández destacó que “mantener viva la memoria es hacernos un mejor país, una mejor sociedad, y es parte de la política poner en vigencia permanentemente esa memoria frente a las nuevas generaciones”.