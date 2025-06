La excusa de Javier Milei para vetar la ley de emergencia para Bahía Blanca fue que el monto pedido por el Congreso ya fue otorgado desde el Poder Ejecutivo. Sin embargo, de los 200 mil millones de pesos que puso a disposición la Nación, solo se ejecutó la mitad. A esto se le suma que los desembolsos anunciados desde la Casa Rosada estuvieron destinados únicamente a las familias afectadas y no se volcó ni un solo peso en las calles, cloacas o desagües de los bahienses. Lo paradójico, es que las críticas no sólo llegan desde Unión por la Patria, también arriban desde La Libertad Avanza.

“En Infraestructura, nada”, es el mensaje que llega desde el Gobierno provincial ante la consulta de Buenos Aires/12. En la ciudad donde llovió en un solo día la mitad de lo que suele llover en un año, donde desbordó el arroyo Napostá y destrozó el Canal Maldonado, se llevó puentes, arrastró el pavimento y colapsó cañerías, Milei no aportó recursos que encaren soluciones estructurales necesarias para retomar la actividad plena de Bahía.

A las palabras de la Provincia se suman las de Carlos Alonso, concejal libertario de Bahía que se manifestó en contra del veto presidencial. "Los bahienses pagamos IVA y ganancias hasta de un paquete de yerba y con ese dinero el gobierno podría mandar los materiales para hacer las obras estructurales que son necesarias ante una eventual catástrofe”, dijo a La Brújula 24.

Reconoció que pidieron su expulsión y criticó la agresividad que recibe de sus propios compañeros de bancada y partido. “Tuve la mala idea de pensar en Bahía Blanca antes que en mis aspiraciones políticas”, indicó, al tiempo que recordó que el propio José Luis Espert trabajó para que se vote la ley de emergencia.

La cuestión es que La Libertad Avanza no sólo dejó a Bahía sin una ley que permitía otorgar subsidios para la “reconstrucción edilicia, vial, hídrica y demás servicios públicos y otros”, sino que no ejecutó un crédito de 200 millones de dólares que duermen en las cuentas nacionales desde agosto de 2023.

Así lo explicó Gabriel Katopodis, ministro de Infraestructura bonaerense. Durante su paso por la misma cartera a nivel nacional, gestionó un préstamo ante el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) para llevar adelante el Proyecto de Infraestructura Resiliente al Clima para la Gestión del Riesgo de Inundaciones Urbanas, tal como se expone en el decreto 411/2023.

“Si no lo van a usar, por favor, transfiéranlo a la Provincia que nosotros vamos a sumar ese dinero (200 millones de dólares) a los más de 200.000 millones de pesos que ya estamos invirtiendo, por decisión del gobernador Axel Kicillof”, señaló Katopodis.

No fue el único que expuso la ausencia de aportes de la Nación. Según el Ministerio de Gobierno provincial, tampoco hay registro de ayuda social inmediata de ningún tipo. Mientras que la Provincia acercó 40 mil pañales, 775 toneladas de alimentos, más de 286 litros de agua, 100 mil de lavandina, así como 130 camas, más de 33 mil frazadas y 50 mil colchones, desde el Gobierno nacional no hay datos registrados sobre el efectivo arribo de insumos a Bahía.

Cabe señalar que la bandera que levanta Milei es la creación de un fondo de 200 mil millones de pesos para entregar a través del Sistema Único de Reconstrucción para los damnificados de Bahía Blanca. Resulta que, según el propio decreto 424/25 que vetó la Ley N° 27.790 que declaró la emergencia para la ciudad del sudeste bonaerense, se otorgaron 32 mil créditos en un escenario de 270 mil bahienses afectados tras la inundación del 7 de marzo, según los datos oficiales del municipio.

Con una cuenta simple se observa que más de la mitad de los fondos no se utilizaron. Tal como anunció el Gobierno nacional, el monto máximo a entregar mediante el Sistema fue de 3 millones de pesos. Suponiendo algo imposible que es que los 32 mil beneficiarios hayan recibido 3 millones de pesos, significa que sólo se utilizaron, como mucho, 96 mil millones de los 200 mil millones del fondo.

La necesidad de reconstruir Bahía Blanca

A principios de marzo de este año, la ciudad gobernada por Federico Susbielles recibió un mazazo climático. La muerte de 18 personas llegó tras un fenómeno histórico, tal como lo definió el Servicio Meteorológico Nacional. Más de 270 mil bahienses fueron afectados y alrededor de 92 mil viviendas fueron dañadas por el agua. El propio intendente señaló que el 70 por ciento de Bahía Blanca padeció los efectos del desborde del arroyo Napostá.

Menos de una semana después, Kicillof anunció la inversión de 273 mil millones de pesos, de los cuáles más de dos tercios apuntaron a soluciones de infraestructura. Se lanzó el Plan para la Reconstrucción de Bahía Blanca para el cual se destinaron 192 mil millones de pesos del total dispuesto por el gobernador. El resto derivó en asistencias crediticias del Banco Provincia.

El ministerio encabezado por Katopodis focalizó sus acciones en tareas sobre el Canal Maldonado, en el partidor de aguas, en ocho puentes, pavimentos, conductos de agua y cloaca, sumideros y desagües. También en el Hospital Penna, que pudo recuperar su funcionamiento a los pocos días, pero que amerita obras estructurales en el subsuelo, donde prestaba servicios de neonatología y guardia médica.

“Para construir sobre las ruinas, primero hay que limpiar y despejar, para después poner el terreno en condiciones y hacer las demoliciones necesarias, para luego empezar a construir”, apuntaron desde la cartera de Infraestructura. En estos momentos, los primeros dos pasos están en constante ejecución y la refuncionalización del canal está en los últimos detalles administrativos previos a las licitaciones que serán por etapas.

En paralelo, continúan en ejecución las obras de Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) en las calles, obras en el hospital, se despejó el arroyo Napostá y el mismo Canal Maldonado, y se rehabilitaron los puentes que resistieron la inundación. Resta, por ejemplo, reconstruir seis puentes o la adecuación del sistema de desagües pluviales tras la restauración del canal.

En su momento, el Gobierno nacional anunció el envío de 10 mil millones de pesos para “la reconstrucción de la ciudad”. Si bien los fondos fueron cuantiosamente menores a los otorgados por la Provincia, este diario pudo reconstruir que se utilizaron para resolver los primeros anegamientos y para rellenar las más de 500 calles que se abrieron producto del paso y estancamiento del agua. Pero los problemas fueron más amplios, como recomponer el suministro eléctrico.

Por el lado de Vialidad Nacional, las soluciones llegaron para la Ruta Nacional 3, pero para la 35, por ejemplo, se sigue esperando por respuestas. La arteria que permite conectar Bahía Blanca con La Pampa se rompió en tres puntos distintos y hoy se vuelve intransitable. También está paralizada, pero desde diciembre de 2023, la obra del ingreso El Cholo a la ciudad.

El trabajo del municipio

Luego de conocerse el veto, Susbielles brindó una conferencia de prensa. "Seré siempre transparente para plantear la realidad, no tengo otra prioridad hoy que no sea tratar de tender ese camino para la reconstrucción de la ciudad, no me voy a apurar a hacer declaraciones sin tener las certezas del caso, sin poder hablar con el Presidente”, subrayó el intendente local.

Así, Susbielles expuso un balance del trabajo del gobierno municipal desde el mismo 7 de septiembre. Ese día, explicó, se creó el fondo Bahía por Bahía, cuyos recursos surgieron de las donaciones de todo el país y alcanzaron más de 1.742 millones de pesos. También se diseñó el fondo de Fomento y Desarrollo Productivo, junto a entidades gremiales empresarias de la ciudad, el Puerto de Bahía Blanca y el Concejo Deliberante para atender a los rubros comerciales y gastronómicos que sufrieron pérdidas directas producto de la inundación por un total de 958 millones de pesos.

Volviendo a la Nación, el vocero Manuel Adorni señaló que los 200 mil millones que la ley vetada pretendía otorgarle a Bahía Blanca y Coronel Rosales se “superpone” con lo transferido. Como se explicó, no hubo 200 mil millones transferidos. Vale recordar que también se lanzaron tres líneas de créditos del Banco Nación de la cual no hay información pública que exhiba cuantos bahienses accedieron a los préstamos ni el monto invertido.

Estos datos sí fueron comunicados por el Banco Provincia. Al momento, se otorgaron 18 mil millones de pesos a personas afectadas a sola firma para reparar viviendas, comercios y autos, en los casos que no los cubra el seguro. Otro 11 mil millones fueron a personas jurídicas con el mismo padecer. También se suman mil millones a emprendedores y las más de 13 mil operaciones en Provincia Compras entre el 18 y el 27 de marzo para comprar en 36 cuotas. Los productos más solicitados fueron toallas, almohadas y tenders.