"El endeudamiento es una tragedia, hay que hacer un ‘Nunca Más’ de la deuda", aseguró el secretario general de la CTA y diputado nacional por el Frente de Todos, Hugo Yasky, al referirse al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Asimismo, el dirigente gremial indicó que todavía no tiene definido cómo va a votar en el Congreso el acuerdo del Gobierno con el FMI y aseguró que va a debatir el sentido de su voto en la central obrera. Además, Yasky sostuvo que la movilización popular será clave en la implementación o no de medidas de ajuste, y en ese sentido adelantó que el 30 de marzo habrá una movilización por "Paz, Pan y Trabajo".

"Así como hubo un 'Nunca Más' al Terrorismo de Estado, se debe construir un 'Nunca Más' al FMI y al circuito de endeudamiento externo como método de condicionar el desarrollo económico soberano", aseguró Yasky este jueves en declaraciones radiales. El dirigente gremial informó las resoluciones del plenario de secretarios y secretarias generales de la CTA e indicó que, en tanto representante de una central sindical, su voto en Diputados en relación al acuerdo con el FMI "se definirá en ese marco".

No obstante, Yasky enfatizó que "no se termina la historia con la firma del acuerdo con el Fondo, a condición de que seamos capaces de construir una presencia del pueblo movilizado", y sugirió que la movilización popular tendrá un rol clave en la implementación o no de medidas de ajuste, en el caso de que el acuerdo se apruebe. "La movilización popular será clave en la implementación o no de medidas de ajuste y la determinación de qué sector social asume la carga de ‘pagar los platos rotos’. Nuestra propuesta es que los sectores de las grandes fortunas, a través de los tributos existentes, sean los que asuman el costo duro del ajuste", sostuvo el dirigente gremial.

Además, el diputado nacional por el distrito bonaerense afirmó que "si el FMI va a controlar las cuentas cada tres meses, nosotros tenemos que tener una rendición de cuentas de la deuda interna cada tres meses" y explicó que, “para ello es necesario convocar a las organizaciones sindicales, los movimientos sociales, el cooperativismo, los pequeños y medianos empresarios quienes debemos hacer la auditoría de la deuda interna”.

En ese sentido, Yasky detalló que, "el plenario de la CTA resolvió una serie de acciones en el convencimiento de que el escenario posterior a la firma del acuerdo con el FMI nos va a poner en la disyuntiva de definir quién va a pagar las consecuencias de las medidas para generar la búsqueda de recursos, es decir, un ajuste". "El tema es si lo van a pagar los trabajadores o los especuladores. Ahora, queremos que la cosa se revierta y que esta vez la deuda la paguen los poseedores de las grandes fortunas", añadió.

Para lograrlo, el dirigente sindical sostuvo que, “es clave ese escenario de movilización, por eso propusimos una serie de acciones durante el mes de marzo para culminar el día 30 con una gran marcha que levante la bandera de Paz, Pan y Trabajo al cumplirse 40 años de la histórica movilización contra la dictadura militar”.



Por otro lado, Yasky se refirió al número de inflación del 3,9 por ciento para el mes de enero dado a conocer por el INDEC y afirmó que la pérdida de poder adquisitivo es “el principal problema del pueblo argentino”. En ese sentido, el referente sindical explicó que “desde el plenario de la CTA le exigimos al gobierno que en la discusión por las paritarias no sea neutral, ni testigo de una disputa, sino que tome postura en favor de los salarios. Eso que enfatizó el presidente en sus discursos, debe ser una causa del gobierno nacional”.