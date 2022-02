Dos policías de Bridgewater Township, Nueva Jersey, derriban a un joven negro, lo ponen de boca contra el piso y lo esposan. ¿El motivo? el hombre se estaba peleando con otro joven blanco, al que los oficiales lo dejaron sentarse en un sillón tras separarlo de la pelea. "¿Por qué el otro niño está sentado, mirando cómo humillan a mi hijo y lo esposan?", lanzó la madre del joven negro agredido por la policía. "La apariencia de lo que es un trato racialmente dispar es profundamente perturbadora", lamentó el gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy.



La escena se conoció a través de un video que giró por las redes sociales y generó una rápida reacción de la comunidad afroamericana que fue recogida por el Departamento de Policía de Bridgewater Township. "Reconocemos que este vídeo ha molestado a los miembros de nuestra comunidad y estamos pidiendo una investigación de asuntos internos", publicó la Policía en su cuenta oficial de Facebook.

En el mensaje también confirmó que se pidió intervención a la Oficina del Fiscal del Condado de Somerset y aseguró que las acciones posteriores al ataque contra el joven negro se ajustaran al protocolo ordenado por la directriz de asuntos internos del Fiscal General de Nueva Jersey. En ese sentido, solicitaron a la comunidad que continúa enviado videos para conocer más detalles de cómo se motivo la pelea.

Hasta el momento, en los videos que circularon por redes sociales se nota que ambos jóvenes discutieron y comenzaron a golpearse hasta que el joven afroamericano cayó al piso, segundos antes de que la Policía interviniera para no dejarlo incorporarse del suelo y separar al otro muchacho dejándolo tranquilo en un sillón.

Tras conocer los hechos, el gobernador de Nueva Jersey consideró que el hecho es "solo otro recordatorio del progreso que logramos en las relaciones entre las fuerzas y las comunidades a las que sirven. El trabajo no ha terminado y debemos continuar". Por su parte, el alcalde de Bridgewater, Matthew Moench, evitó hacer comentarios sobre lo ocurrido y confió en "que la revisión del fiscal será imparcial, objetiva y exhaustiva".

En junio del año pasado, Estados Unidos vivió la condena a 22 años de prisión del policía de Minneapolis Derek Chauvin por el asesinato del afroamericano George Floyd, a quien asfixió en el suelo tras detenerlo por usar un billete falso.

"Si no es por la raza, ¿entonces qué es?"

Ebone, la madre del joven afroamericano que fue discriminado y maltratado por la Policía de Bridgewater, lamentó lo ocurrido con su hijo y no dudo en señalar que se trata de otra muestra del racismos que impera en la fuerza policial estadounidense: "Odio decir esto, pero si no es por la raza, ¿entonces por qué es?", dijo Ebone en diálogo con CNN.

"¿Qué los hizo atajar a mi hijo, no al otro niño? ¿Qué los hizo ser tan agresivos con mi hijo, no con el otro niño? ¿Por qué el otro niño está sentado, mirando cómo humillan a mi hijo y lo esposan? Simplemente no tiene sentido. Y me enfada", insistió la mujer.

El joven, de nombre Kye, también fue entrevistado por la cadena televisiva norteamericana y aseguró haber sentido que el otro jovne "era superior a mí" y aseguró que la pelea comenzó cuando él intentó defender a un amigo suyo que estaba siendo amenazado. "Quiero que les quiten sus insignias", exigió la madre en la televisión.

Por su parte, el abogado Ben Crump, que representa a la familia, dijo que las autoridades policiales la negaron que Kye haya sido esposado en el violento episodio. "¿Por qué se presume que el niño negro es culpable y el niño blanco es inocente?", dijo Crump y agregó: "¿Se pone al niño negro boca abajo con una rodilla en la espalda y al niño blanco se le permite sentarse en el sofá y observar cómo lo humillan?".