Dos nombres referenciales de la música actual orientada a la pista de baile compartirán fecha mañana en Mandarine Park: el trío danés WhoMadeWho volverá a esta orilla del Río de la Plata con una propuesta a la que rubricaron como "Hybrid DJ Set", mientras que el DJ israelí Guy Gerber se encargará del cierre.

► WhoMadeWho, el gran baile danés

"Regresamos a Buenos Aires en un buen momento para nosotros, con un gran impulso emocional y espiritual", advierte Jeppe Kjellberg, guitarrista de WhoMadeWho, desde la capital danesa. "Estamos más unidos que nunca, porque volvimos a tocar mucho. Como el público argentino no sólo es arengador sino crítico, presentaremos música nueva y veremos si funciona o no."

--¿Cómo fue su vuelta a los tours?

--Estuvo muy bien porque andamos muy activos. Copenhague, de donde somos, estuvo bastante a la defensiva al comienzo de la pandemia, con muchas restricciones. Pero volvimos a la vida estándar y ya no tenemos que usar barbijo en ningún lado, salvo en los aeropuertos. Volvemos de a poco a la normalidad, y eso nos alimenta. Aunque no dormimos mucho y tocamos en bastantes fiestas, estamos alegres. No hay nada que nos pueda dar más satisfacción que el público responda a nuestras canciones. Por ejemplo, vas a Argentina, tocás un tema que no conocen y de pronto la gente se pone eufórica. Eso es increíble.

Tres años después de la salida de su último álbum, Through The Walls (2018), el grupo que tomó su nombre prestado de una canción de AC/DC lanzó el año pasado su single Abu Simbel, título inspirado en el templo del faraón Ramses II, uno de los lugares más fabulosos de Egipto y donde además grabaron un notable live set.

"La gente de Cercle (productora francesa de eventos de música electrónica) nos ofreció hacer un streaming en Bahamas, pero al final no salió", explica Jeppe. "Tanteamos otras locaciones y apareció la posibilidad de hacerlo en Egipto. La idea era fabulosa porque fue como interrumpir el sueño de los faraones. Una experiencia que nos cambió la vida. Y ese single es un tributo a eso", continúa. Y anuncia: "Será parte de nuestro nuevo disco, que saldrá en mayo, y estamos muy contentos por eso".

--¿Tiene sentido seguir sacando álbumes, y más en la electrónica?

--Ciertamente, hoy eso es muy de la vieja escuela. Pero como no somos jóvenes, nos permitimos seguir haciéndolo. Hay una vibra especial al usar el tiempo para componer, y que de ese proceso surjan muchas canciones. Es bueno hacerlo de vez en cuando.

Mientras que los temas de Through The Walls están inspirados en los funerales, los divorcios y el sexo de pareja, los tópicos del próximo disco están basados en la pandemia y las situaciones que surgieron en ese periodo. "La pandemia nos mostró muchas facetas nuestras", afirma el violero. "Silence & Secrets se refiere a algunas experiencias que tuvimos durante los últimos dos años: no quiero ser demasiado específico al respecto, pero fue constructivo y a la vez misterioso."

Cuando en 2005 salió el primer álbum de WhoMadeWho, titulado igual que el trío, se le dio el trato de un grupo indie que flirteaba con la pista de baile, tal como sucedió con Hot Chip o LCD Soundsystem. Sin embargo, con los años la electrónica le abrió las puertas, al punto de que actualmente está considerado uno de los principales exponentes daneses en esa escena. "Componemos mezclando esas máquinas que fueron creadas para la fiesta con la melancolía escandinava", explica.

"Nuestro ADN es el groove", especifica el músico. "Si bien somos los alumnos derrapados de cualquier conservatorio, no dejamos de reconocer que tenemos una formación clásica. Al igual que la de la de las bandas de rock. Pero a eso le damos la belleza de la electrónica, un mundo que nos absorbió de a poco y del que me gusta ser parte por su apertura y creatividad."

--¿Te incomoda que los cataloguen aún como pop experimental?

--Pienso que está bien porque queremos generar estímulos a partir de producir música constantemente. Somos muy conscientes de que compramos la etiqueta. Sin embargo, a diferencia de lo que le sucede a las bandas que se terminan repitiendo, no nos apegamos a la receta comercial. Necesitamos tener eso claro para poder evolucionar.

► Guy Gerber, el DJ israelí que juega de local

No es la primera vez que WhoMadeWho y Guy Gerber comparten fecha. "Una o dos veces estuvimos en un mismo cartel, y fue muy divertido", dice Jeppe. "Pero en ninguno de los casos nos presentamos para tanta gente como la que vendrá este viernes a vernos ni con un espectáculo tan grande."

Desde París, donde se encuentra preparando su nuevo material, el productor y DJ recoge el guante: "Los WhoMadeWho tienen buena onda y representan muy bien a su ciudad. Aprecio mucho su humor y su inspiración. No me sorprende que tengan tan buenas canciones".

A diferencia de los daneses, el israelí juega de local ante el público argentino. "Hace 15 años que voy a la Argentina. Aparte de Buenos Aires, actué en Córdoba y Rosario", chapea. "Fue uno de los primeros lugares donde pude mostrar mi música en vivo. Así que diría que parte de mi carrera comenzó allá."

En pandemia, Gerber aprovechó la falta de tiempos muertos para generar nueva música. Como la fabulosa versión que sacó en enero junto a Megan Louise (cantante de la banda de música electrónica Desire) de Can’t Get You Out of My Head, clásico de Kylie Minogue. "Es más melódica, lenta y oscura", reconoce el DJ. "Es una muestra de lo que intento hacer en mis canciones: que sean muy emocionales. La anécdota es que la música la terminé haciendo en un avión."

--Poco antes, en noviembre, habías sacado el EP Bocat...

--Ya lo tenía listo previamente, por eso no encaja en la narrativa de lo que está pasando en el mundo. Pero el próximo mes lanzaré un material más a tono con esta época. Igual hay varias cosas que son importantes para mí cuando hago algo. La primera es que intento que mis canciones sean atemporales. Eso significa que en 10 años, en términos de sonido, deben seguir siendo actuales. Por eso no me repito, porque siento que cada tema debe ser especial. Y así lo trabajo. Hago canciones para que la gente se enamore, y ésa es una gran diferencia.

--¿Entonces dónde te sentís más a gusto? ¿En el escenario o en el estudio?

--Cuando me emborracho, me siento mejor en el escenario. No es que esté ansioso por estar ahí, pero trato de estar a la altura de las expectativas. Si bien el estudio es mi lugar, me frustro más porque me lleva más tiempo conseguir lo que deseo. A veces pueden pasar meses.

--¿Cómo te llevás con los géneros y las etiquetas?

--Antes que nada, me considero un artista. Más que productor o DJ. Es mi forma de vida, pero también me gusta crear conceptos. Entonces, lo que hago deshabilita incluso la idea de que soy cómplice del entretenimiento.