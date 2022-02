Referentes nacionales del radicalismo desembarcaron ayer en Rosario para dirimir diferencias, después de la ruptura del bloque en la Cámara de Diputados, y tratar de sumar figuras; entre otros al intendente Pablo Javkin, con quien mantuvieron un encuentro en el Palacio de los Leones, para avanzar en un gran frente de cara al 2023. "El radicalismo viene de una buena elección, trabajando fuerte en Juntos por el Cambio, fortaleciéndolo. Hicimos una buena elección en Santa Fe, como en otras muchas provincias", dijo el presidente de la UCR, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, en la previa de la reunión con Javkin. "Son amigos de muchos años que uno reencuentra, y los recibo como una oportunidad de un fuerte respaldo para Rosario, una ciudad que lo necesita en el concierto nacional", dijo el intendente. La comitiva radical se trasladará hoy a Santa Fe donde habrá reuniones con legisladores provinciales y el foro de intendentes.

El intendente Javkin, quien hoy se reintegra tras sus vacaciones, recibió a Morales, a los titulares del bloque en el Senado y Diputados, Luis Naidenoff y Mario Negri, a los senadores nacionales por Santa Fe, Carolina Losada y Darío Scarpín, y el diputado nacional Mario Barletta. El resto de legisladores y dirigentes radicales mantuvieron un encuentro con la presidenta del Concejo, María Eugenia Schmuck, en el Palacio Vassallo. Luego de las reuniones, y antes de participar de una cena, Javkin y Schmuck posaron para la foto en el Monumento junto a los legisladores y dirigentes radicales.

A la salida de la reunión, Javkin dijo que la visita de los referentes nacionales y santafesinos de la UCR, además del reencuentro con viejos amigos de militancia, significa también un fuerte respaldo para Rosario "en los temas que más preocupan a la población: la pelea por los recursos y el federalismo, la seguridad, el transporte". Para el intendente, la visita tuvo además "un significado político, de reencuentro con mucha gente que uno quiere mucho, por eso se charló mucho en términos personales porque tenemos toda una historia en común".

Consultado por el rol que pretende ocupar el radicalismo en Juntos por el Cambio, Morales respondió: "Pretendemos un rol simétrico, no ser dueños de nada, si no formar parte de una coalición que debe trabajar fuerte, tener un plan de gobierno, para tener la posibilidad de gobernar el país y hacer las cosas bien". Y respecto al encuentro con el intendente rosarino, expresó: "Es un viejo amigo de la militancia, venimos del mismo tronco, tenemos un buen diálogo".

Uno de los primeros en llegar al Palacio municipal fue el diputado Negri, quien dijo tener expectativas positivas respecto a los encuentros que mantendrán con los referentes santafesinos. "La idea es la de profundizar coincidencias que amplíen una mirada sobre la crisis en Argentina y sobretodo de cómo salir, poniéndose por encima de cualquier grieta que obstaculiza ver la dimensión de los problemas", apuntó el legislador nacional.

Sobre la reunión con Javkin, Negri señaló que tiene "un afecto personal, independientemente de lo que haga políticamente, compartimos banca, y ojalá se pudiese armar un espacio, no para amontonar, si no un espacio para construir. No lo comprometo a Pablo, pero es una persona de una mirada amplia, democrático y honesto. Nos pondría muy contentos si él estuviera en esa construcción, pero no venimos a comprometerlo".

Según Negri, el radicalismo "recuperó mucha territorialidad, necesita encontrar puntos de coincidencia, necesitamos imaginar una coalición que se amplíe frente a los desafíos del 2023, pero también una mirada del presente que está tan complejo. Es muy saludable salir, dialogar y profundizar coincidencias sin crear falsas expectativas".

Por su parte, el senador Naidenoff dijo que la reunión con Javkin fue "muy fructífera, donde intercambiamos opiniones con uno de los intendentes que administra una de las ciudades más importantes de la Argentina".