El juez federal de Mar del Plata Alfredo López dejó sin efecto este viernes la medida cautelar que había suspendido la exploración petrolera offshore en aguas del Mar Argentino, a unos 300 kilómetros de las costas de Mar del Plata.

López, tomó la causa e hizo lugar a las apelaciones del gobierno nacional y las petroleras para dejar sin efecto la medida cautelar que había implementado Santiago Martín, que impedía avanzar con la actividad. "En virtud de la naturaleza de los presentes actuados y lo dispuesto por el art. 15 de la ley 16.986, concédase la apelación deducida con efecto suspensivo", resolvió el magistrado.

López no se expidió sobre el debate de fondo y, tras hacer lugar a las apelaciones, se limitó a elevar cada uno de los recursos al tribunal de alzada para que brinde una sentencia definitiva. La cautelar de Martín, entonces, seguirá sin efecto hasta que se expida la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata.

La causa por la exploración petrolera offshore es llevada adelante por el juez López después de que el gobierno nacional pidiera el apartamiento de Santiago Martín luego de que trascendiera públicamente una foto del magistrado con el ambientalista José Esain, quien fue uno de los abogados que habían solicitado que no se autorice el proyecto offshore de la petrolera noruega Equinor, quien es socia de YPF en dos de las áreas en debate.

Martín ya postuló formalmente su rechazo a la recusación que presentó el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y ahora la Cámara de Apelaciones debe definir su continuidad. Hasta que eso no ocurra, será López el que tome las decisiones del caso.

El gobierno dejó en claro que va a defender la exploración offshore. "Vamos a insistir porque no hay ningún inconveniente, ningún perjuicio, y creo que sí hay una campaña de desinformación en algunos sectores, por eso queremos informar bien, que esta actividad no va a generar ningún perjuicio para Mar del Plata. Al contrario, va a generar muchos más beneficios por toda la actividad económica que va a movilizar indirectamente”, había asegurado el ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas el fin de semana.

Inversiones offshore

La administración de Cambiemos adjudicó 18 áreas petroleras offshore para la exploración de hidrocarburos en mayo de 2019. En total, 13 petroleras comprometieron inversiones por 724 millones de dólares.

La lista incluyó a ExxonMobil, Total, Shell, British Petroleum, Wintershall, Equinor, Qatar Petroleum, Mitsui, ENI, Tullow, Pluspetrol, Tecpetrol e YPF. Sin embargo, la llegada de esos capitales y la realización de los proyectos offshore se fue demorando porque el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible no convocaba a las audiencias públicas previstas ni aprobaba los Estudios de Impacto Ambiental que se requieren para iniciar las campañas de prospección sísmica.

Finalmente, el 1 de julio del año pasado se realizó la audiencia pública para avanzar con la exploración de tres áreas asignadas a la noruega Equinor y a fines de diciembre Medio Ambiente emitió la declaración de impacto ambiental aprobando el proyecto.

La primera campaña estaba prevista sobre las licencias CAN 100 y 108, ubicadas a 307 kilómetros frente a la ciudad de Mar del Plata, y la segunda campaña sobre el área CAN 114, que está a 443 kilómetros de la costa. Equinor tiene ocho permisos de exploración distribuidos en el norte y sur del Mar Argentino, donde es el operador en seis y participa en dos como socio.

Aunque en todos los casos Equinor será la operadora, en el área CAN 100 la empresa noruega controla el 35 por ciento, YPF otro 35 por ciento y Shell el 30 por ciento restante; mientras que en la CAN 114 tiene el 50 por ciento e YPF controla el otro 50 por ciento. Por último, en el área CAN 108 por ahora no sumó socios.