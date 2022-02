Desde Santa Fe

El presidente de la Corte Suprema Rafael Gutiérrez adelantó ayer que es inminente la salida del fallo que definirá si el senador Armando Traferri puede ser imputado ante un tribunal como supuesto “organizador de una organización criminal” o sigue protegido por sus fueros y privilegios parlamentarios. “La decisión ya está tomada”, reveló el magistrado y estimó que la sentencia se conocerá la semana que viene o la última de febrero. El anuncio de Gutiérrez actualiza el último pronóstico del senador Joaquín Gramajo, quien se animó a vaticinar –desde su banca del Senado- lo que viene: un “fallo ejemplar” de la Corte que le “dará la razón” a su amigo y a “nosotros que rechazamos el desafuero” de Traferri, en diciembre de 2020. Ya se sabe que la profecía de Gramajo enojó a otro ministro de la Corte, Daniel Erbetta, que la consideró “una imprudencia imperdonable”.

Ayer, le preguntaron a Gutiérrez cuándo salía el fallo de Traferri en la Corte. “A la brevedad. Yo creo que la semana que viene o a más tardar en diez o quince días, la Corte resolverá este tema dentro de lo jurisdiccional”, contestó. Lo que está en debate es la “inconstitucionalidad” del artículo 51 de la Constitución de Santa Fe y su correlato el artículo 27 del Código Procesal Penal de la provincia que impiden investigar y llevar a audiencia imputativa a un legislador de la provincia. Es lo que se conoce como impunidad estructural, que la denuncia el espejo del Congreso, donde los legisladores nacionales pueden ser investigados y llevados a juicio. La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner fue indagada ocho veces en un solo día.

-Es decir, que en días habrá una definición de la Corte Suprema de Santa Fe sobre el caso Traferri –preguntó un colega de LT9

-Sí, (la sentencia) ya está en los tramos finales. Estamos discutiendo algunos detalles. La decisión ya está tomada y saldrá en el acuerdo de la semana que viene o la otra. Pero esto ya está resuelto. Estamos intercambiando opiniones entre los ministros –respondió Gutiérrez.

El anticipo del presidente de la Corte vuelve a poner en foco la profecía de Gramajo, quien desde su banca del Senado adelantó, que se viene un “fallo ejemplar” de la Corte a favor de Traferri. Fue en la sesión del 26 de agosto de 2021. El día anterior, el juez de Cámara José Luis Mascali admitió el “recurso de inconstitucionalidad” para que la Corte defina si los legisladores santafesinos siguen con la inmunidad de proceso que tienen hasta ahora o rinden cuentas ante un tribunal, como el resto de los ciudadanos.

Gramajo dijo que la decisión de Mascali impidió a los fiscales Schiappa Pietra y Edery “seguir adelante con este proceso inquisitivo contra el senador Traferri”, hasta que no resolviera la Corte.

“No me quiero constituir en abogado de un par y de un amigo –como llamó a Traferri-, simplemente hablo basado en la ley y la Constitución. Tal cual, lo definimos” en el Senado “cuando rechazamos el pedido de desafuero con un dictamen de la comisión de Asuntos Constitucionales que el fiscal Edery llamó ‘papelucho’ en los medios”, recordó Gramajo. “El fuero no es un derecho personalísimo de un senador, sino una garantía constitucional que se le otorga al Poder Legislativo. Por eso es que el Senado debe resolver” sobre Traferri y “no el legislador al que le pidieron el desafuero”.

“Este expediente va a la Corte y yo se los aseguro, se lo aseguro –repitió Gramajo-. Y esto va a quedar en la versión taquigráfica, que la Corte Suprema de Santa Fe va a ratificar el fallo de la doctora (Eleonora) Verón” que rechazó la audiencia imputativa a Traferri. ¿Porque lo va a ratificar? Porque es el máximo altar que tenemos para defender la cuestiones de derecho. Va a ser un fallo ejemplar de la Corte que ratificará el artículo 51 de la Constitución y el artículo 27 del Código Procesal Penal” que impiden investigar e imputar a Traferri.

“No es posible que un juez, con un fallo, pretenda modificar la letra y el espíritu de la Constitución. Eso fue lo que nosotros defendimos. No defendimos a un senador porque él tiene a sus profesionales. No somos esbirros de nadie. Somos legisladores que juramos por la Constitución y la vamos a defender. Les guste o no les guste a los señores fiscales (Schiappa Pietra y Edery) y al señor juez (Mascali) que tuvo que borrar con el codo lo que antes había escrito con la mano. Porque tuvo que conceder este recurso (a la defensa de Traferri)”.

“Recuerden lo que digo: la Corte va a declarar constitucional el artículo el artículo 51 de la Constitución y el tiempo, que es el mejor testigo, nos va a dar la razón” a los que rechazamos el desafuero de Traferri, concluyó Gramajo.