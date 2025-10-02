Más de 13 millones de electores de la provincia de Buenos Aires van a hacer uso de un nuevo sistema de votación en las elecciones del 26 de octubre: la Boleta Única de Papel (BUP), un elemento que ya es familiar a otras provincias, pero totalmente novedoso en la jurisdicción que concentra el 38 por ciento del padrón electoral de la Argentina.

La novedad no es solo para los votantes, sino también para fiscales de las fuerzas políticas y quienes organizan el proceso electoral. Por eso, la Secretaría Electoral a cargo de Daniela Sayal y Leandro Luppi, llevó adelante una capacitación para dar cuenta de los detalles de funcionamiento del proceso.

“Pedimos a los fiscales que se porten bien”, ironizó la secretaria Sayal que agregó que “si se discute la validez de una mesa, el que ganó pierde legitimación. Si hacen cosas para complicarla, si manipulan documentación ponen en riesgo el resultado. Hay que garantizar que la elección sea transparente gane quien gane, aunque no guste. Es la democracia”, sumó.

En diálogo con Buenos Aires/12, Sayal evaluó que “va a ser un proceso ágil” y si bien “es una novedad y las autoridades de mesa van a encontrar cierto desconcierto hasta que entiendan el proceso, no es nada distinto a lo que normalmente se hace en las mesas”. Además, consideran que como solo hay una categoría para elegir -diputados- la vuelve “una elección muy sencilla”.

“Siempre tenemos un alto porcentaje de inasistencia en la Provincia producto del mal sistema de comunicación. Tenemos la dificultad de la distancia. En este caso de dispuso que hubiera tres autoridades designadas: el presidente y dos vocales, para facilitar la tarea de todos”, dijo al ser consultada sobre la posibilidad de ausencias del presidente.

Actualmente, la Justicia está abocada al control de los talonarios de BUP que llegan desde las imprentas, al tiempo que se están preparando los padrones y los bolsines. Todo ese proceso se lleva adelante en tres puntos de La Plata: los galpones de Meridiano V desde donde salen las urnas; el Pasaje Dardo Rocha y el Teatro Argentino.

Desde la Secretaría Electoral aseguraron que “no hay modo” de fraguar el talonario con las BUP. “Llega dentro del bolsín, va a ir precintado, lo recibe la autoridad de mesa a la vista de todos los fiscales. Los talonarios están números y tienen un código de barras para hacer la trazabilidad. Son muchas medidas de seguimiento para evaluar desde que salen hasta que vuelven a manos de la Justicia”, sentenció Sayal.

El fin del cuarto oscuro

En concreto, los electores encontraran otro cambio visual además del formato de boleta: ya no hay cuarto oscuro. Ahora, adentro de las aulas se dispondrán dos biombos de cartón hacia donde deberá dirigirse luego de entregar el DNI a la autoridad de mesa, que estarán a un costado en el mismo ambiente. Una vez que le entreguen la BUP y la lapicera indeleble, podrá elegir a cuál ir para marcar su voto.

Tras hacer la marca, que sugieren que sea una “X” para aportar mayor claridad al conteo, doblará en dos la boleta y deberá quedar del tamaño de un cuadrado: de un lado se verá un mapa de la Provincia y del otro la firma del presidente de mesa, quedando el voto tapado para que no se vea.

Si el elector se confundió al momento de hacer la marca, puede pedir que se le entregue otra boleta y volver a repetir el proceso. "Si se dan cuenta que se equivocaron dos o tres años después, no hay forma, es en el momento”, ironizó Luppi. Algo a considerar es que no se puede sacar foto a la boleta y la multa por hacerlo puede llegar hasta los 70 mil pesos.

Las autoridades de mesa recibirán lo que en la justicia electoral denominaron como "Cajita Feliz", que llegará adentro de cada urna fajada. Esa caja contendrá los materiales de difusión y de librería que cada autoridad de mesa va a necesitar como el sello de boleta escrutada, un total de ocho (8) lapiceras indelebles envasadas, cinta para pegar la cartelería con la lista completa, una regla, sobres para ubicar las boletas con equivocaciones para luego llevar al bolsín, sobres de voto recurrido, un manual de capacitación, hojas especiales para labrar actas en caso de que sea necesario y fajas.

Las autoridades de mesa, que serán los únicos que podrán manipular las boletas, recibirán un talonario que contenga 350 papeletas y un 5 por ciento extra para sortear cualquier eventualidad. En la justicia electoral consideran que sobrarán boletas, dado que no va a votar el total de electores en cada mesa.

Una vez cerradas las mesas, o sea, desde las 18 horas, se iniciará el conteo. La autoridad de mesa mostrará cada boleta y se marcará en una papeleta especial el voto que reciba cada fuerza. Para ejemplificarlo, es como los cuadraditos con línea diagonal que se hacen para contar los puntos en el Truco. Luego, la información baja al certificado, que luego se transforma en el tradicional telegrama.

“Tenemos sobre nuestras espaldas varias elecciones, pero ahora tenemos que reaprender todo. Tenemos un montón de criterios y pautas que marca la ley, pero estamos comenzando a construir una nueva tradición. No hay ninguna resolución de nadie que nos pueda dar certeza sobre ciertas cuestiones, la Junta Electoral está preparada para recibir y tener que evaluar tal vez muchas cuestiones de voto recurrido, que tal vez sucedan y tal vez no”, dijo Luppi.