María del Carmen Silva tenía 20 años cuando un comando del Ejército se la llevó de la casa que compartía con su familia, en Tandil. La encapucharon, la maniataron y la llevaron a un lugar que muchos años después supo que era La Huerta, el centro clandestino que funcionó en un predio militar ubicado en la intersección de la Ruta Nacional 226 y camino a la Base Aérea Militar de la ciudad. Estuvo allí encerrada tres semanas y cuando salió, el terror la sumió en un silencio que le duró tres décadas. “Y ahora que tenemos la posibilidad de hablar, de contar abiertamente lo que sufrimos y lo que pasó acá, tenemos que poder hacerlo en la ciudad, no nos pueden llevar a otro lado”, explicó.

Así le explicó al Tribunal Oral Federal de Mar del Plata por qué el juicio de lesa humanidad por los crímenes cometidos en ese y en otros centros clandestinos que funcionaron en Tandil, durante la última dictadura cívico militar que comenzará la semana próxima, debe realizarse en el territorio donde sucedió todo aquello, y no en otra. Lo hizo en el marco de una entrevista que mantuvieron sobrevivientes y familiares de personas secuestradas y desaparecidas durante la última dictadura involucradas en ese debate, referentes de la Mesa por la Vida en Democracia que conforman junto con agrupaciones políticas y sociales, gremiales y culturales, y vecinos y vecinas tandilenses. El TOF no le dio demasiadas esperanzas.

Un pedido fundamentado

La comitiva fue recibida ayer por la Secretaría del tribunal, compuesto por Fernando Machado Pelloni, Nicolás Toselli y Luis Imas, tres jueces subrogantes que provienen de otras jurisdicciones. Promediando la reunion, se sumó Toselli, quien se comprometió a elevar a sus colegas el pedido que la comitiva tandilense ya les había adelantado a mediados de diciembre pasado, a través de un petitorio en el que exponen las razones por las que consideran que el juicio por los crímenes de lesa humanidad de la causa denominada "La Huerta" y acumuladas debe llevarse a cabo en Tandil.

"Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía; si a esta antigua verdad se le agrega la circunstancia de que los atestiguantes tengan que viajar a otra ciudad para cumplir con el testimonio, consideramos que se los vuelve a sacar de su entorno familiar, de nuestra historia, de los que los consideran y cuidan; justo en la circunstancia de tener que revivir sufrimientos límite y recuerdos traumáticos conscientes además de que el Estado no reparó en tiempo y forma”, dicen vecinos, víctimas, querellantes, sus familiares y el resto de los peticionantes en el documento que entregaron en mano al TOF marplatense ayer por la mañana.



A fines del año pasado, los jueces notificaron a las partes que el debate oral tan esperado por la comunidad de Tandil y alrededores sería realizado en Mar del Plata a partir del 25 de febrero de este año, es decir, del próximo viernes. La decisión no tuvo en cuenta el pedido de las querellas particulares ni de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires realizaron durante la audiencia preliminar al juicio, llevada a cabo en septiembre. Allí, explicaron también la importancia de que el debate se llevara a cabo en Tandil.

“Hace muchos años que esperamos este juicio, que va a ser histórico y que necesitamos que se haga en nuestra ciudad porque es reparador en varios sentidos”, explicó en diálogo con este diario Silva, cuyo caso integra la lista de 118 historias de secuestros y torturas por las que están imputados y van a ser enjuiciados 26 militares, policías, miembros de la Fuerza Aérea y del Servicio Penitenciario local retirados. “En lo personal, que fui víctima me voy a sentir mucho más contenida y acompañada si estoy declarando delante de mi gente y en mi lugar. Nací en Tandil, milité en Tandil, mi familia, mis amigos, mis vecinos están acá. Salir del juicio, de dar testimonio y abrazarte con los tuyos es, para quienes sobrevivimos muy importante”, sostuvo la mujer que fue secuestrada en septiembre de 1977 y trasladada a La Huerta, donde fue mantenida cautiva y torturada durante tres semanas.

Salió “aterrada” del lugar. “No podía hablar con nadie porque era muy peligroso, aunque poca gente quería acercárseme. En Tandil se sabía lo que pasaba. No declaré ante la CONADEP, no declaré en el Juicio a las Juntas, el miedo recién se me fue cuando Néstor (Kirchner) entró en la Esma”, contó. La primera vez que contó lo que sufrió fue ante la Justicia, en la causa de instrucción sobre los delitos que la semana que viene comenzarán a ser juzgados, en 2006.

Pero la reparación que implica que el debate se realice en el escenario de los hechos significa, para el colectivo de sobrevivientes y familiares, las agrupaciones y les vecines que lo acompañan, un proceso importante para la comunidad en general. Así lo consideró Silva: “La ciudad tiene que tener la posibilidad de presenciarlo y de atravesarlo como un suceso importante para su historia. Si sucede lejos, es como que no está pasando. Si sucede acá, como ocurrió con el juicio por Moreno, la gente habla del tema, los diarios lo cubren mejor”.

Tras la reunión con el TOF, el grupo tandilense se reunió con Santiago Eyherabide, uno de los fiscales que intervendrán en el debate junto con Juan Pablo Curi y los auxiliares María Eugenia Montero y Julio Darmandrail.

El juicio esperado

A partir del próximo viernes, el TOF de Mar del Plata comenzará a juzgar a 26 militares, policías, integrantes de la Fuerza Aérea y del Servicio Penitenciario, así como civiles por los crímenes cometidos contra personas que fueron secuestradas en Tandil y sus alrededores. Personas que fueron mantenidas cautivas en el campo General Mariano Necochea, que obtuvo el nombre de “La Huerta” (allí una plantación de hortalizas para alimentar al Comando de Brigada de Caballería Blindada de Tandil), en la “Quinta de Méndez” (sus dueños, los hermanos Julio y Emilio Méndez fueron condenados por el secuestro de Carlos Moreno y son acusados en este nuevo debate), en el exInstituto Superior de Educación Rural y en las comisarías primera y segunda de la ciudad. Se espera que testifiquen más de 200 personas y que el debate se extienda durante más de dos años.