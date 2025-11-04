Leandro García Gómez, ex pareja de la integrante de Bandana, Lourdes García, fue procesado con prisión preventiva este martes por el juez Diego Slupsky. Se lo acusa de lesiones, violencia de género y privación ilegítima de la libertad, y se le dictó un embargo de 15 millones de pesos.

Previamente la Justicia porteña le había negado la excarcelación, pero el magistrado tomó la decisión de someter al hombre de 46 años a prisión preventiva debido a que consideró que existía peligro de fuga dados los antecedentes penales de García Gómez. En 2022 había sido sentenciado a dos años y medio de prisión por amenazas coactivas, pena que resultó finalmente en tres años por la sumatoria de otros cargos en su contra. Además, para analizar los hechos, Slupsky añadió una valoración sobre la gravedad del caso y la vulnerabilidad de la víctima, ante los informes elaborados por los especialistas médicos que revisaron a Lourdes Fernández luego del rescate.

La explicación del juez

Según sus propias explicaciones, Slupsky aclara que procesó al sospechoso "por resultar prima facie autor penalmente responsable de lesiones leves calificadas por haber mediado una relación de pareja y por mediar violencia de género; lesiones leves calificadas por haber mediado una relación de pareja y por mediar violencia de género en concurso material con privación ilegal de la libertad agravada por ser cometido en perjuicio de una persona a la que se le debe un respeto particular; privación ilegítima de la libertad agravada por ser cometido en perjuicio de una persona a la que se le debe un respeto particular y por mediar coacción y tres sucesos de amenazas coactivas".

También describió que se trató de una "situación de entrampamiento vincular en la que se encontró inmersa Fernández, contexto que se caracterizó por un progresivo aislamiento, una pérdida de autonomía personal y un patrón reiterado de control emocional ejercido por García Gómez". De esta forma el juez sostuvo que los hechos investigados "no fueron eventos ocasionales ni desvinculados entre sí, sino que formaron parte de una situación de violencia de género de larga data", que incluyó violencia física y psicológica.

"Las pruebas reunidas permiten tener por comprobado que el imputado agredió física y psicológicamente a Cecilia Lourdes Fernández en reiteradas oportunidades, restringiendo su libertad ambulatoria y generando un contexto de sometimiento y temor", mencionó Slupsky. Además advirtió que hubo "actos de intimidación y amenazas" contra el círculo de confianza de Lourdes Fernández para imposibilitar su distanciamiento.

Bajo estos argumentos el magistrado también embargó por 15 millones al empresario imputado y le otorgó un plazo de 72 horas para confirmar si tenía bienes para ser embargados. En caso contrario le será impuesta una inhibición general de bienes.

Vuelta a los escenarios

En los últimos días Lourdes Fernández (44 años) volvió a cantar en el Teatro Gran Rex como telonera de la banda A Teens, tras haber sido encontrada en estado vulnerable en la casa de su ex novio tras 19 días sin contacto con su familia. En esa ocasión, antes de terminar su presentación, se expresó ante su público: "Quiero decirles algo importantísimo, quizás suena cliché, un tropezón no es caída".

Algunos días atrás la integrante de Bandana participó de una transmisión en vivo en Instagram junto a Fabiana Cantilo, en donde se refirió a lo vivido con Leandro García Gómez. Al ser consultada por su presencia en el domicilio del acusado, Fernández contestó que estaba allí porque "fue su cumpleaños". Además, sobre su extendida estancia en la vivienda del barrio porteño de Palermo, la intérprete de Bandana dijo haber sufrido "una fiebre tremenda y no pude levantarme, me quedé dos días dormida con mucha fiebre". También dijo que padeció anginas, por lo que no trabajó al lunes siguiente. Sin embargo, cuando Cantilo le consultó si García Gómez le volvió a pegar, ella contestó que no. “¿Te pegaba el señor? ¿Te volvió a pegar? ¿Me lo jurás por Dios?“, le preguntó Fabiana. La respuesta fue: “No volvió. Te lo juro por Dios, por mis cuerdas vocales. Por eso realmente estoy muy triste de que hoy le hayan negado la excarcelación”.

Las excusas del apuntado

Desde el viernes 24 de octubre, el día posterior al que Fernández fue rescatada de su domicilio, en la primera indagatoria por este caso, el empresario imputado negó haber secuestrado a Lourdes.

En esa instancia, a pesar de no responderle preguntas a Slupski, a cargo del Juzgado Criminal y Correccional N° 13, y a la fiscal Silvana Russi, de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 43, García Gómez aseguró que "no le toqué un pelo". Además, frente a los rumores que indicaban que la presunta víctima tenía un consumo problemático de estupefacientes, el sospechoso le afirmó a la Justicia que "el único que se droga soy yo".

García Gómez se defendió de las acusaciones de gritos los días previos a haber caído detenido. Ante los indicios de que se debió al maltrato ejercido contra Fernández, el acusado señaló que los ruidos se debían a una mudanza que tenía lugar en la cuadra.

García Gómez continuará detenido en medio de la investigación tras lo sucedido con Lourdes Fernández. Actualmente permanece en la División Seguridad Centro de Contraventores de la Ciudad de Buenos Aires.