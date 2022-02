El agrónomo Carlos Redin fue golpeado y detenido por la Policía de Jujuy cuando comía un sandwich en la plaza de Tilcara, el pasado Jueves de Compadre, a las 22.20. Además de ser un reconocido trabajador del INTA, Redin es fundador de la Asociación de Turismo de Quebrada y Puna de Jujuy.

La agresión ocurrió en momentos en que había tensión entre las comparsas y el gobierno de Gerardo Morales por las restricciones horarias que el Ejecutivo intentó imponer al tradicional Carnaval. El apremio fue cometido por policías luego de que finalizara el "Jueves de Compadre" en el tinglado municipal de Tilcara, lo que generó suspicacias.

Redin reside hace 20 años en Tilcara y es muy reconocido por su trabajo con pequeñxs productorxs rurales de la zona. Es técnico referente de las organizaciones sociales del sector campesino indígena de Jujuy y del país. Además, tiene un hospedaje en Tilcara.

El propio Redin contó a Salta/12 que el jueves por la noche "estaba sentado solo en un banco de la plaza comiendo un sandwich". Al frente había un grupo de vecinos y conocidos, jóvenes entre 20 y 30 años, con los que estaba conversando, y a pesar de que ninguno estaban tomando bebidas alcohólicas, "fue un grupo de policías a desalojar la plaza, entre 8 o 10"; los demás se fueron sin decir palabra, pero él les habló y al parecer esto molestó a los policías que lo acusaron de estar "incitando" a los jóvenes para que no se fueran de ese espacio público.

Entonces "el comisario Daniel Almazán" le pidió que se identifique y le exhibiera su documento, que no tenía consigo porque en el pueblo no acostumbran a portarlo, entonces lo arrestaron y lo llevaron empujándolo "por la plaza hasta la comisaría".

Ya en el patio de la sede policial, lo patearon hasta que cayó boca abajo. "Y se me tiran encima y me agreden hasta dejarme sin aire", describió. Dijo que le lesionaron las muñecas y el tórax. Luego lo encerraron en un calabozo y finalmente lo llevaron al hospital público del pueblo donde constataron las lesiones. Recién a las 2 de la madrugada lo liberaron, aunque lo acusaron de "incitar a la violencia en la plaza". "No incité a ninguna violencia. Nadie se resistió", aclaró el trabajador.

Ayer por la mañana Redin radicó la denuncia contra el comisario Daniel Almazán, quien está a cargo de la Comisaría 14, de Tilcara. "Él estaba en el operativo, él generó el hecho de violencia", afirmó el denunciante.

Lxs trabajadorxs del INTA y del Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Pequeña Agricultura Familiar (IPAF) expresaron su solidaridad con Redin y repudiaron la "brutal golpiza recibida en el interior de la comisaría N° 14 de Tilcara". Señalaron que mientras los familiares de Redin intentaban que lo libereran afuera, "el mismo comisario que lo golpeó y maltrató a los familiares, negaba su accionar acusando a Carlos de incitar a la violencia a los jóvenes que estaban también en la plaza, por lo que le labraron un acta contravencional, para que además pague una multa".



El delegado gremial de ATE en el INTA, Guillermo Ramisch, también repudió la violencia policial. Señaló que Redin "es referente del trabajo con los sectores más pobres de la Quebrada y la Puna jujeña y salteña". "Les iba a preguntar para quién trabaja la policía de Tilcara. Pero la respuesta es clara. Quienes llevaron adelante tal abuso de poder deben renunciar", manifestó.



Por su parte, la Asociación de Turismo de Quebrada de Humahuaca y Puna Jujeña sostuvo que la violencia policial vivida por Redin retrotrae "a los años más oscuros de la dictadura militar argentina, donde los apremios ilegales eran tolerados y naturalizados".

"Es necesario que las autoridades provinciales recuerden a quienes tienen el deber de velar por nuestra seguridad que los ciudadanos tenemos derechos y que las garantías constitucionales siguen vigentes. Por lo tanto, exigimos que se sancione a los responsables y se adopten los recaudos pertinentes para evitar hechos similares, y de esta manera trabajar en pos de la armonía de nuestra comunidad", afirmó la Asociación. Desde su seno informaron a Salta/12 que su presidente, Matías Pemberton, ya se comunicó con el Ministerio de Seguridad de Jujuy para reclamar por estos hechos y que no vuelven a ocurrir.

Redin dijo que espera que el gobierno tome las medidas que correspondan y que el comisario Almazán "sea retirado del pueblo" para que estos apremios no se vuelvan a repetir contra ninguna persona. Agregó que los abusos policiales son habituales en Tilcara.

Enojo por las restricciones

Un hotelero del pueblo, que prefirió no dar su nombre, consideró que este operativo puede estar ligado a una intencionalidad del gobierno de Jujuy "de deteriorar la imagen de los carnavales de la Quebrada. Por la intención comercial de favorecer a la Capital y Valles Bajos de Jujuy". "A 7 días del Carnaval esto no nos hace bien, vamos a salir como un pueblo que tiene actos de violencia. Queremos que la policía actúe con cautela. El Carnaval es pacífico en la Quebrada", aseguró.

"Lo que pasó tiene que ver con el marco de repliegue de los festejos del jueves de compadre antes de la medianoche, tiene que ver con las restricciones", opinó el hotelero.

En Tilcara y en los pueblos de la Quebrada ya había un malestar por las disposiciones que estableció el gobierno provincial para que las actividades de las comparsas terminaran a las 20 cuando antes eran hasta las 24. Además, ya lxs comparseros habían señalado los "fines netamente recaudatorios", debido a las continuas multas que se les vienen aplicando a las agrupaciones, dejando de lado el sentido de comunidad, reciprocidad y solidaridad que tiene la fiesta del Carnaval en las localidades de la Puna jujeña.

Con ese descontento, las agrupaciones marcharon ayer y también tuvieron una asamblea en el Hotel Turismo de Tilcara, de la que participaron el intendente, Ricardo Romero; el presidente del Concejo Deliberante, Carlos Rueda; la directora de asesoría legal del Ministerio de Seguridad, Virginia Thoman, y la comisaria mayor Sandra Chazarreta, entre otras autoridades que trataron el tema de los horarios de las actividades de las comparsas y agrupaciones y de los mojones.

El ministro de Seguridad de Jujuy, Luis Martin, dijo que por "pedido expreso del señor gobernador" Gerardo Morales, se resolvió "flexibilizar todos los requisitos para cada comparsa en particular". Dijo que revalidarán los permisos a quienes los tenían desde 2019, y que esto se podrá hacer en las comisarías. Además, respecto al Registro de Expendedores de Bebidas Alcohólicas (REBA), dijo que se han rebajado los montos, "por lo que lo máximo que deberá pagar una comparsa es 4 mil pesos, y se estableció que los eventos de menos de 150 personas no necesitan registrarse”,

Martin señaló dos franjas horarias para los locales, una que va a arrancar desde las 13 hasta las 22 y otra que desde las 22 hasta las 5.30 de la madrugada. Y se dejó sin efecto el aforo del 70% porque los contagios por covid en la provincia "están por debajo de la media nacional".

"Esto nos permite celebrar este Carnaval, esta fiesta tan importante, que no lo hemos podido hacer el año pasado con el aforo del 100 por 100, hay que aclarar que el aforo es la capacidad total para la cual fue habilitado cada local donde se materializa ese evento", recalcó el ministro.

Respecto a los controles, el funcionario dijo que serán aleatorios y pidió que quienes no tienen el calendario de vacunas contra la covid completo "no concurran" para no generar riesgos de contagio. Recordó que todos los centros de vacunación están abiertos para "completar el esquema de vacunación". También anunció un fuerte operativo en materia de alcoholemia, y control aleatorio de vacunación, en Pampa Blanca y en León.

El periodista jujeño Camilo Galli señaló que "la cuestion de los gastos en relación a los adicionales policiales que les exigen las comparsas no está resuelto". Recordó que antes se exigian adicionales policiales en locales cerrados pero ahora se exigen cuando están en la calle y fuera de las casas particulares. "Les pedían baños químicos, no se ha terminado de resolver", sostuvo pero indicó que ayer "hubo un actitud de ceder" de parte del Ministerio de Seguridad.