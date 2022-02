Hace unas semanas se debate por el traspaso del financiamiento del Transporte en la Ciudad de Buenos Aires. Alberto Fernández busca transferir a la gestión local las 32 líneas de colectivo que inician y terminan su recorrido en el territorio de CABA. No tardó Horacio Rodríguez Larreta en manifestar que se trataba de “una muestra más de los embates del Gobierno Nacional contra la Ciudad de Buenos Aires y un claro avance contra la autonomía”, pese que su reclamo no fue respaldado por ninguno de sus compañeros de Juntos por el Cambio que administran distritos infinitamente más complejos. Pareciera que la autonomía porteña tal cual la entiende el PRO es solo una bandera cuando se trata de obtener beneficios, pero no cuando debe afrontar costos y responsabilidades.



La Ciudad puede y debe hacerse cargo de sus gastos en transporte público. Los recursos extraordinarios con los que cuenta la gestión de Rodríguez Larreta no impactan en una mejora en la calidad de vida de porteños y porteñas. Vivimos en un distrito con cada vez más impuestos y menos prestaciones. Para ponerlo en contraste con otras metrópolis del mundo, podemos observar que, por ejemplo, importantes ciudades españolas tienen ingresos por habitante mucho más bajos.

Financiar su transporte local de ómnibus solo le implicaría a la Ciudad el 2,2% del presupuesto, cifra muy baja si consideramos la situación privilegiada de recursos que tiene Buenos Aires. La recaudación porteña aumentó $27.598 millones en diciembre 2021 con respecto al mismo mes de 2020 (88% más). Este incremento se dio gracias a la reactivación económica impulsada por el Gobierno Nacional con medidas de emergencia para afrontar la crisis ocasionada por la pandemia. En términos porcentuales, creció en octubre un 71%, en noviembre un 84% y en diciembre un 88% en relación a esos mismos meses del año anterior. La misma tendencia se observa respecto del 2019 al ponerlo en relación con la inflación acumulada: la recaudación creció en un 424% frente a una inflación del 140,8%. Es decir, que todos los valores la superan ampliamente.

Pese a ser el distrito más rico de todo el país, fue el que más auxilio recibió de la Nación en materia de subsidio al transporte público: https://servicios.transporte.gob.ar/compensaciones/

Quedan en evidencia las inequidades de las que se sirve Rodríguez Larreta para administrar la Ciudad. También cuáles son sus prioridades. CABA es el distrito que más gasta en publicidad oficial de todo el territorio nacional sin que exista legislación alguna que establezca el criterio con que esos recursos son asignados. Tal como podemos observar en el gráfico, la Ciudad gasta 7 veces más en pauta que la Nación y 5 veces más que la Provincia de Buenos Aires, teniendo un gasto total de $1890 millones.

La transferencia de competencias desde la Nación a la Ciudad habían quedado plasmadas en el Pacto Fiscal firmado en 2018 entre Macri y todos los gobernadores, incluido Rodríguez Larreta. Allí el Jefe de Gobierno aceptó sin chistar pagar el transporte y la energía que consumieran los porteños. ¿Qué pasó en estos años, Horacio? ¿Ya no te quedan 5 para el bondi?