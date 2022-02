Cada vez falta menos para el comienzo del Mundial de Qatar 2022 y las expectativas del pueblo argentino son enormes, por el presente que muestra el seleccionado comandado por Lionel Scaloni.

La Selección Argentina ya tiene pasaje para Doha, capital de Qatar en la península del Golfo, que organizará dicho evento. Y esto marcará un precedente en la historia de los mundiales, ya que será la primera vez que una ciudad se hará cargo de toda su organización.

“Qatar es un país muy abierto y seguro, pero tiene costumbres distintas a las nuestras. Es importante que cuando visiten una cultura tan diferente tengan en claro cuáles son las normas de convivencia, y que sepan manejarse en esa sociedad que es distinta. Ni más cerrada, ni más abierta, diferente”, remarcó Marcelo Gilardoni, Embajador argentino en dicho país.

En diálogo con Página/12, el diplomático argentino habló de todo: la Copa del Mundo que se viene, las recomendaciones para los hinchas, el estadio que falta inaugurar, y porque Qatar lo toma con un gran desafío organizarlo.

--Faltan nueve meses para el comienzo del Mundial. ¿Cómo se trabaja desde ahora pensando en Qatar 2022?

--Será un año muy movido. Soy el embajador argentino en Qatar hace cuatro meses. Antes estuve tres años en Arabia Saudita. De esta manera, tengo más o menos un panorama de la región. Estamos laburando en una embajada chica y hacemos un poco de todo. Tenemos un grupo de 400 argentinos que se dedican al consulado, a la parte cultural, al sector económico-comercial y, además, manejan la agenda de inversiones y política. Encima, se viene el Mundial y viajarán muchos hinchas argentinos a Doha.

--¿Hay muchas expectativas en territorio árabe de cara al evento deportivo más importante del mundo?

--El país está viviendo una revolución, que hace que todo gire en torno a la Copa del Mundo. La Copa Arabe que terminó el 18 de diciembre fue un caso testigo. Qatar puso a prueba el tema migratorio, el de seguridad y el de acceso e ingreso a los estadios. Además de los alojamientos y la movilidad a los escenarios de juego. Fue una especie de prueba de cara a la Copa del Mundo, que será organizado por la FIFA y por el Comité organizador, donde supervisaron los estadios que serán utilizados en dicho evento.

--¿Cuántos argentinos viajarán a ver el Mundial?

--Habrá muchos compatriotas para ver al seleccionado argentino, pero hoy no tenemos un cifra determinada. Por ende, es un tema que hay que tener en cuenta. Vamos a tener una población de argentinos muy grande a los que hay que asistir como lo hacemos normalmente, sin ningún tipo de problemas. Es un evento puntual. Tenemos una masa de compatriotas que no sabemos cuántos serán. Pero van a necesitar asistencia. La gente cuando viaja sufre problemas de salud, pierden documentos, los estafan; y hay que estar atentos a esos tipos de escenarios puntuales que requieren asistencia consular. Será un grupo mucho más grande que el que reside en Qatar.

--¿Cuántos compatriotas visitan el país árabe hoy en día?

--No van argentinos de viaje a Qatar, no es un país turístico. Cuando Qatar Airwais viajaba a la Argentina era un punto de conexión, pero sólo eso. No tenemos turismo argentino en Qatar. Lo que tenemos es una comunidad residente de 450 argentinos a los que se los asisten con trámites.

--¿Qué tipo de tramites?

--Cuando necesitan un poder, información para votar cuando hay elecciones, renovar el DNI y el pasaporte, y legalizar algún documento. Son los trámites normales de una colonia residente. En función a ello, trabajamos a la par con la Cancillería para identificar cuáles son las asistencias que van a ser más comunes.

Gilardoni en su lugar de trabajo. Imagen: Prensa embajada.

--¿Que recomendaciones les haces a los argentinos que viajen a Qatar?

--Qatar es un país muy abierto y seguro, pero tiene costumbres distintas a las nuestras. Es importante que cuando visiten una cultura tan diferente tengan en claro cuáles son las normas de convivencia, y que sepan manejarse en esa sociedad que es distinta, ni más cerrada ni más abierta, diferente. Lo más importante es respetar las normas de dicho territorio y las diferencias culturales. Van a llegar a una casa que no es la nuestra, por lo cual hay que respetar las costumbres locales, que son diferentes. Esto es básico y deben saberlo.

--¿Cómo será el clima entre noviembre y diciembre?

--El clima en el Golfo es relativamente extremo durante el verano. Acá hay mucha humedad. La térmica alcanza los 45 grados con 80 de humedad. Será el primer mundial que se realiza en una época diferente, en el invierno qatarí. El clima es muy amigable. El país es súper seguro. Los estadios están muy cerca unos de los otros. El más cercano está a tres kilómetros y el más distante a 70. Es un lugar donde la gente se podrá mover en transportes públicos como tren, el metro y los buses, que se interconectan con los escenarios de juego. Los qataríes son muy respetuosos y amenos. Y viven de una forma distinta a la nuestra.

--¿Cómo se prepara el país para la organización?

--Hace diez años que vive organizando esta Copa del Mundo. Entonces, los estadios están casi todos listos, menos uno que se terminará en marzo y se inaugurará. En las calles de Doha, se está llevando a cabo la infraestructura vial de transportes públicos. Se están construyendo hoteles y edificios para alojar a los visitantes. Se hizo el aeropuerto nuevo. Todo el país está trabajando en función del Mundial, con la idea de mostrar a Qatar al mundo.

--¿Lo toman como un desafío particular?

--Sí, es un desafío muy grande para el país, porque se llevará a cabo un acontecimiento histórico también, ya que será el primero en territorio árabe y en el golfo. Además, el primero que se organice en un estado musulmán, y prácticamente en una sola ciudad como Doha. También, el primero que se disputa en una época distinta del año. Así que Qatar tomará este Mundial como vidriera para mostrarse al mundo. El país se está preparando muy seriamente. Como siempre, hay dificultades y cosas que no están definidas. Pero se irán cerrando con el paso tiempo.

--¿Cuenta con toda la infraestructura hotelera para abastecer a los turistas?

--El país no tiene las suficientes plazas hoteleras. Por este motivo, están trabajando contra reloj para duplicar la cantidad de camas en los hoteles y, además, habilitar otros tipos de alojamiento, que no sea en establecimientos hoteleros. Pero todavía no hay nada definido. Tanto la FIFA como el Comité Organizador están trabajando para cubrir esta falta de lugares con diferentes alternativas: cruceros, nuevos hoteles, apartamentos y alojamiento en casa de familia.

--¿En qué barrios aconseja que se instalen los compatriotas?

--La superficie de Qatar es de 11.500 kilómetros cuadrados, lo que sería la mitad de la provincia de Tucumán. La población es de dos millones 600 mil personas. Doha es una ciudad no muy grande. No es que hay barrios seguros y otros que no lo son. Pero para instalarte depende un poco del presupuesto y de las opciones de alojamientos. Acá no hay un problema de distancia a los hoteles, ni de los establecimientos de residencia a los estadios, porque los campos de fútbol están muy próximos unos con los otros. Dependerá de que tipo de alojamientos elijan para alquilar. Los establecimientos cinco estrellas son los que están más cerca del mar. En cambio, cuanto más te alejas, más barato te sale.

--En cuanto a los gastos, ¿cuánto hay que calcular por alojamiento?

--Los precios de los pasajes están por las nubes. A medida que se acerque la fecha del mundial el valor de los vuelos va a incidir mucho. Las entradas ya están a la venta. En cuanto al alojamiento, los precios van a ir variando y es una cuestión de oferta y demanda. Una vez que se ocupen las plazas hoteleras, los precios van a bajar. Con la comida pasa lo mismo. En Doha hay restaurantes carísimos, de los mejores del mundo, pero también otras opciones más baratos. Existen casas de comidas rápidas con platos locales que cuestan dos y tres dólares.

--¿Qué estadio todavía no está terminado?

--El que será escenario de la final: el Lusail Stadium. Es el único que no está terminado. El resto fue utilizado en la Copa Arabe. El estadio Al Bayt, que es el que tiene forma de carpa, fue el que dio el puntapié inicial a la Copa Arabe y se encuentra a 70 kilómetros del centro de Doha. Se inauguró para dicho evento que abrieron Bahréin y Qatar.

--¿Cómo es la red de transportes públicos?

--Es un red integral que contiene subte aéreo, tranvía, tren exterior y buses que conectan las estaciones con los estadios. Sí o sí tenés que hacer combinación. Ningún transporte te llevará directo al estadio. Pero habrá un sistema de conexión integral que te permitirá manejarte por estas vías para evitar los embotellamientos de autos.