En el estadio de Arsenal, UAI Urquiza se coronó campeón de la primera edición de la Copa Federal tras vencer a Boca por 2 a 1. El certamen nacional disputado en Buenos Aires fue la antesala del torneo oficial, que comenzará el 26 de febrero y terminará a fines de octubre. En la sede de la calle Viamonte de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) se realizó el sorteo para conocer el fixture y el calendario de la nueva edición del certamen, que tendrá algunas variantes respecto del año pasado.

El formato será largo, a una sola rueda, con 22 fechas para los 21 equipos, donde siempre uno quedará libre por fecha. En el sorteo también se establecieron las duplas para definir en algunos casos los clásicos o emparejamientos que se disputarán uno por fecha en las fechas impares.

Esta nueva dinámica se debe a la actividad de la Selección Argentina, que será mucha este año, y tiene a la Copa América en el mes de julio como evento principal. Hay fechas FIFA en febrero, abril, junio y septiembre, y están los juegos Odesur. Además, está la Copa Libertadores en octubre, eventos que comprimen y obligaron a plantear un torneo que se amoldara a cada uno de los compromisos internacionales.

La novedad para la Primera División será la presencia de dos equipos recientemente ascendidos: Ferro, que regresa a la Primera A luego de siete años, y Estudiantes de Caseros, quien venció al verde en la final y se coronó campeón de la Segunda División para debutar en la máxima categoría.

El campeonato que larga este viernes contará con la participación de 21 clubes: San Lorenzo, Boca Juniors, Racing Club, Gimnasia (LP), Deportivo Español, Lanús, Defensores de Belgrano, El Porvenir, S.A.T., River Plate, UAI Urquiza, Independiente, Platense, Huracán, Villa San Carlos, Estudiantes (LP), Rosario Central, Comunicaciones, Excursionistas, Ferro y Estudiantes.

En cuanto a los clásicos, habrá Boca-River en la fecha 5; el duelo platense entre Gimnasia y Estudiantes será en la fecha 7; Racing e Independiente se enfrentarán en la 9 y en la 20 será el turno de San Lorenzo y Huracán.

Ferro hará su debut frente a San Lorenzo de visitante, mientras que Estudiantes de Buenos Aires, también de visitante, se medirá con Gimnasia y Esgrima La Plata. En la fecha 22 volverán a encontrarse los finalistas de la Copa Federal, Boca y UAI Urquiza.

Al igual que el último semestre, todos los partidos contarán con transmisión de los medios públicos.

La primera fecha

Independiente-Excursionistas; Gimnasia-Estudiantes BA; River Plate-Lanús; Villa San Carlos-Huracán; SAT-Platense; San Lorenzo-Ferro; El Porvenir-Boca; UAI-Estudiantes LP; Defesnores de Belgrano-Racing; Deportivo Español-Rosario Central; libre: Comunicaciones.

Licencias para los clubes

Para poder disputar el torneo de Primera División, los equipos de esa categoría deberán adecuar su estructura para cumplir con una serie de requisitos que se instrumentaron en el Reglamento de Licencias para el Fútbol Femenino en vigencia desde este año.

Las exigencias detallan criterios de carácter obligatorio para las diferentes áreas y engloban las áreas deportivas, financieras, administrativas, jurídicas, de infraestructura y de género.

En el aspecto deportivo se introduce la obligatoriedad de contar con dos mujeres en el cuerpo técnico, especificando qué cargo ocupan. Además de los chequeos anuales obligatorios, a cargo de Futbolistas Argentinos Agremiados, los clubes deberán brindarle un seguro médico tanto a las jugadoras de Primera División como a las categorías formativas.

Reserva y Sub 16 obligatoria para la Primera División

Por otro lado, la Sub 19 y Sub 16 realizarán sus respectivas presentaciones en este 2022 luego del Sudamericano Sub 17 de Uruguay, que se disputa en marzo. A priori la idea es que ambas categorías se muevan en conjunto y separadas de la Primera División, teniendo fixture y modo de competencia propio.

Entre los requisitos administrativos y financieros, se estableció que cada club que aplique a la licencia deberá contar con una persona responsable de la gestión del fútbol femenino y que abarque todas las actividades, además de presentar un plan de mercadeo y comunicación. Los clubes deberán tener redes sociales y una página web para informar y actualizar sobre el fútbol femenino.

En materia de infraestructura, es obligatorio que el primer equipo y las juveniles cuenten con un campo de entrenamiento, que puede ser propio o alquilado. Esto también aplica para los partidos de competencia nacional en condición de local. Los clubes tendrán que demostrar que existe un espacio administrativo dedicado específicamente al fútbol femenino.

El ascenso también pone primera

Se estima que la Segunda División comenzaría la primera semana de marzo. Contará con dos zonas de 11 equipos cada una y disputarán primero la Zona Clasificación. Los primeros 6 equipos de cada grupo clasifican a la Zona Ascenso, donde tendrán un ascenso directo y otro más por reducido, mientras en la Zona Permanencia, los últimos 3 descenderán a la Primera C.

*Romina Sacher