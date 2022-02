El ministro de Ambiente de la Nación, Juan Cabandié, respondió este domingo a las críticas que Elisa Carrió dirigió contra el Gobierno nacional por los incendios en Corrientes y aseguró que la líder de la Coalición Cívica fue "víctima de la desinformación".

"Hablé con Elisa Carrió hace unos minutos donde le conté que en Corrientes tenemos desplegados 12 medios aéreos, más de 130 brigadistas, 5 autobombas, vehículos, equipamiento, camión de comunicaciones y móviles de apoyo", escribió Cabandié en Twitter.

"Evidentemente Elisa Carrió, con quien tengo una relación de mucho afecto y respeto desde hace varios años, también fue víctima de la desinformación", agregó.

El ministro se refería a una publicación que la líder de la Coalición Cívica había hecho más temprano, también en Twitter, acusando a la gestión de Alberto Fernández de "abandono".

"Arde Corrientes y el gobierno Nacional que tiene fondos específicos, hace un abandono intencional a través del retiro de los aviones hidrantes. Esto es un delito moral y federal", dice el tuit de Carrió, quien envió "un abrazo grande a todos los correntinos y especialmente a todos los que están luchando con el fuego".

Carrió no es la primera figura de Juntos por el Cambio en utilizar la tragedia de Corrientes para criticar al gobierno nacional. El viernes pasado, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, apuntó contra el mandatario Alberto Fernández por las actividades que realizó en el partido de la Costa y escribió en Twitter: "Presidente, estamos frente a una emergencia nacional. Deje las giras por la playa y envíe los recursos necesarios para apagar el fuego".

El senador radical Alfredo Cornejo, también criticó al jefe de Estado y al ministro de Ambiente por los operativos para apagar el fuego. "Es urgente que el gobierno tome cartas en el asunto ante la gravedad de los incendios en Corrientes. No alcanza con Cabandié ni con un presidente que no ataja penales en la costa bonaerense", sostuvo el ex gobernador de Mendoza.