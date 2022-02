Banfield logró este lunes su primer éxito en la Copa de la Liga al golear 4-0 a Gimnasia La Plata en el estadio Florencio Sola, por la tercera fecha de la Zona A.

Juan Alvarez, en la primera etapa; Agustín Urzi, Juan Cruz y Jesús Dátolo (estos dos últimos de penal), en el complemento, le dieron la victoria al conjunto dirigido por Diego Dabove.

Brahian Alemán falló un penal para los de Néstor Gorosito, que tuvo una jornada para el olvido.

Ambos equipos expusieron similares características desde el comienzo, con presión alta y rápido traslado de la pelota para dotar de intensidad a sus acciones.



Y en una veloz contra, Banfield encontró la precisa definición de Alvarez, quien al recibir la asistencia de Cruz sometió a Rodrigo Rey, que no logró evitar la apertura del marcador.



La ventaja le brindó al Taladro mayor aplomo para manejar los tiempos y con su juego intenso obligó al adversario a replegarse. Entre Nicolás Domingo y Giuliano Galoppo se rotaron en la marca del uruguayo Alemán, quien no pudo erigirse en el conductor del Lobo.



En el segundo capítulo, Gimnasia apareció con mayores bríos, pero el dueño de casa supo resistir en el fondo, al tiempo que en una contra pudo sacar más ventaja: Urzi aprovechó una fallida cesión de Gerometta para Rey, capturó el balón y vulneró el arco visitante.



Tres minutos después, los de La Plata contaron con su primera situación clara a través de una maniobra personal de Ramón Sosa, cuyo envío fue desbaratado por Bologna junto al poste izquierdo.



Así las cosas, Banfield no declinaba en sus ambiciones ofensivas y Gimnasia se jugaba a todo o nada por la igualdad. Entonces llegaron los penales, para uno y otro.

El primero para el local lo convirtió Cruz, tras una falta que recibió Urzi; después Gimnasia desperdició el suyo tras mano de Maldonado, ya que fue desviado por Bologna ante la ejecución de Alemán.



Y cerca del final, el ingresado Dátolo rubricó la espléndida actuación banfileña con la conversión del último penal.



Para la visita resultó un desempeño nefasto y terminó con la imagen deshilachada. Para Banfield, que venía de sendos empates, significó una gran victoria que lo invita a soñar.

El Tiburón cortó la mala racha

Aldosivi cortó este lunes una racha de dos derrotas consecutivas, al batir 2-0 como visitante a Godoy Cruz, por la tercera fecha de la Zona B de la Copa de la Liga.



En el estadio Malvinas Argentinas de la capital mendocina, el conjunto marplatense exhibió contundencia y sacó renta máxima de las escasas oportunidades de las que dispuso.



Así, el uruguayo Martín Cauteruccio, en la primera etapa, y Matías Pisano, sobre el final del partido, consiguieron los tantos del elenco del DT Martín Palermo.



El equipo mendocino, que convirtió en figura al arquero visitante, José Devecchi, terminó el partido con diez hombres, como consecuencia de la tarjeta roja que le mostraron al extremo Matías Ramírez por una infracción sobre Emanuel Iñíguez.



Bajo una tenue lluvia, el Tomba asumió la iniciativa y buscó el desnivel desde el arranque. Sin embargo, se expuso en una contra y Aldosivi facturó tras un pase en cortada de Tomás Martínez para la llegada del colombiano Edwin Mosquera, que le permitió a Cauteruccio tocar al gol con el arco vacío.

De allí hasta el final de la etapa, Godoy Cruz insistió por distintas vías para intentar el empate y chocó contra la muralla que levantó el ex arquero de San Lorenzo, quien se quedó con situaciones de gol claras que tuvieron Ojeda, Ramírez y Allende, sucesivamente, impidiendo una igualdad acaso lógica.



En el segundo período, el equipo del DT Diego Flores ya no tuvo tanta insistencia; no obstante siguió siendo dominador, incluso en inferioridad numérica a partir de la expulsión de Ramírez.



Aldosivi cedió pelota y terreno, a pesar de ese hombre de más, y se sometió a una innecesaria intranquilidad. Hasta que las piernas de los jugadores locales dijeron basta y aparecieron los espacios. Entonces Pisano arremetió por derecha, tras pase de Maciel, y metió un remate cruzado para liquidar el encuentro.