El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, justificó por qué la entidad que nuclea a los principales empresarios del sector agropecuario. Habló de un "impuesto injusto" y dio una explicación floja de papeles al afirmar que el Código Aduanero "fue derogado".

El sector agroexporador busca frenar el cobro a todas las retenciones que se aplican sobre el sector. Tras presentar un amparo en la Justicia de Córdoba, Pino sostuvo que al rechazarse el Presupuesto 2022 en el Congreso no hay una ley que obligue al pago del tributo.



El amparo fue impulsado por la Sociedad Rural este lunes y desató fuertes críticas desde el Gobierno. "Es un tema que se quiso marcar desde nuestra entidad por una situación irregular que estamos viviendo desde el primero de enero", indicó Pino en declaraciones a AM750.

Grupo Octubre · Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina

Además, justificó que "hacia fines del año pasado la ley de emergencia que se dictaminó en diciembre del 2020, por un plazo de dos años, caducó".



"Dentro del Presupuesto había una posibilidad de darle al poder Ejecutivo una prórroga para poder trabajar sobre el tema de retenciones por dos años más, y esa ley no fue votada. Por lo tanto, no habiendo ley de emergencia ni de presupuesto, no se puede cobrar ese tributo de derecho de exportación", agregó el empresario agropecuario.

En este sentido, afirmó que "todo tributo tiene que estar respaldado por una ley". "Eso es lo que venimos marcado desde enero. No solo al Ejecutivo. Ayer nos presentamos en la justicia, como uno de los poderes independientes de nuestra república, marcando esta situación irregular que estamos viviendo", añadió.

La Ley del Código Aduanero y las dudas

Sin embargo, tres ser interrogado por los artículos 755 y 756 de la Ley de Código Aduanero, que contemplan el cobro a las retenciones, Pino respondió de forma menos contundente. "Hay una parte de la biblioteca que dice eso. Nuestros asesores legales marcan que esa ley del Código Aduanero ya estaba hace tiempo dada de baja".

"A nuestro entender, por los fallos que ha habido en la historia, esa ley del código aduanero fue derogada. No puede tener aplicación sobre este tema", indicó el presidente de la Sociedad Rural.

"Hay un fallo, no me acuerdo en que año, donde se hizo el reclamo y la retención no le pudo ser aplicada porque esa ley del código aduanero no tiene aplicación".

Las consecuencias de no cobrar retenciones

El pedido de la SRA es claro: las patronales agropecuarias buscan que no se cobre ningún tipo de retención sobre el sector. En su lugar, sugieren un aumento en el impuesto a las Ganancias. En otras palabras, pretenden volver a la regulación sobre el sector que se impulsó durante la gestión macrista. Pero aún más a fondo.

Es que, en un contexto de escasez de divisas en el país, de la necesidad del pago de una exuberante deuda tomada por el gobierno de Cambiemos, por 45 mil millones de dólares. Los más de 9 mil millones de dólares que se espera que aporte el campo, se perderían.

El cruce de Pino con Cynthia García

"No le estamos quitando nada", dijo Pino después de que la conductora de La García, Cynthia García, realizara este planteo. Y refutó: "La soja en el mundo vale 570 dólares. El productor argentino de ese total recibe 45 mil pesos. O sea, recibe el 35 por ciento del valor de ese producto. Expliquémonos por qué. Ahí empezamos con esos toqueteos de retenciones. Con el doble tipo de cambio".

"Con las retenciones muchas veces se hace hasta difícil lograr ese margen. Por eso decimos que es injusto. Porque no importa cuanto invertiste o recaudaste, la retención va. En el hipotético caso de que las retenciones no existiesen, seguramente se produciría mucho más. Los productores haríamos mucho más. Más producción, más renta, impuesto a las ganancias. Es el impuesto que empareja a todo el mundo", concluyó.