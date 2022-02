Germán "Mono" Burgos fue presentado este martes como nuevo entrenador de Aris de Salónica, equipo de la Superliga de Grecia, luego de su paso por Newell's Old Boys.



El ex ayudante de Diego Simeone en el Atlético Madrid tendrá su segunda experiencia como entrenador en la Primera División del fútbol griego.



Burgos, de 52 años, firmó contrato con la institución hasta 2024 y expresó su felicidad por dirigir a "uno de los clubes más históricos de Grecia".



El debut del flamante director técnico del Aris podría ser este miércoles (desde las 13 de la Argentina) cuando su equipo reciba al Atromitos.



Burgos asume con el equipo en la octava posición con 30 puntos, luego de 23 fechas en un campeonato cuyo líder es Olympiacos, que tiene 59.



El ex arquero del seleccionado argentino tendrá en el plantel a sus compatriotas Facundo Bertoglio, Juan Iturbe, Mateo García y Daniel Mancini.



Cabe recordar que Burgos tuvo su primera experiencia como DT en Newell's Old Boys el año pasado, cuando dirigió al equipo apenas 15 partidos.