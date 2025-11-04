La Justicia Federal de Rosario absolvió a 17 acusados en la causa conocida como "el Villazo", que juzgó delitos de lesa humanidad cometidos contra obreros metalúrgicos en 1975, en Villa Constitución. "Fue un fallo vergonzante", describieron los querellantes al salir del tribunal.

En medio de la lluvia de este martes, decenas de personas se reunieron en las afueras de los Tribunales Federales de calle Oroño al 900 para escuchar la sentencia, luego de dos años de debate oral, por el que pasaron más de cien testimonios. "Adonde vayan los iremos a buscar", cantaron, entre abrazos, tras escuchar la resolución.



Los acusados por lo ocurrido a partir de 1975, como antesala del golpe del 76, fueron expolicías federales y un expolicía provincial; al tiempo que, por primera vez en la provincia, se juzgó a civiles en el caso de dos ex jerárquicos de Acindar, Roberto Pellegrini y Ricardo Torralvo (a quienes alcanzaba el pedido de prisión perpetua por parte de Fiscalía y querellantes), en el marco de la acusación por responsabilidad empresaria.



"Este fallo no está a la altura de la prueba que se produjo en el juicio y de los testimonios, de lo que dieron cuenta los cientos de testimonios que pasaron por este juicio", señaló la abogada querellante Julia Giordano, del equipo jurídico de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).

Al mismo tiempo, la querella planteó que la decisión se da en "un clima de época" y aseguraron que seguirán organizados y que apelarán la decisión del tribunal.

Noticia en desarrollo...