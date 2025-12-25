Omitir para ir al contenido principal
El lado negativo de los festejos
Una nena grave por una bala perdida, heridos por pirotecnia y accidentes: el saldo que dejó la Nochebuena
25 de diciembre de 2025 - 15:47
Sanatorio Trinidad Ramos Mejía, donde fue internada la nena herida por una bala perdida.
(Redes Sociales)
En su primera misa de Navidad
El papa León XIV pidió paz para Israel y Palestina
Por los fondos que el Gobierno les debe a las provincias
Otra denuncia en la Corte Suprema contra el látigo de Milei
El chef sigue internado en Neuquén
La familia de Christian Petersen rompió el silencio
A cuatro días de la intervención quirúrgica
La militancia acompaña a Cristina en el Otamendi
Por cuestiones de seguridad
Multas millonarias a importadores de juguetes
Fuerte recorte
“Ya estamos en rojo”: el pase de factura de Villarruel a Milei por el presupuesto del Senado
Las iglesias en defensa a los migrantes
Pesebres navideños contra las deportaciones de Trump
La motosierra navideña
Milei promete más ajuste como saludo de fin de año: “Abróchense los cinturones”
Último parte médico
Cristina Kirchner presenta una leve complicación intestinal y continuará internada
9 medidas económicas que signaron el año
De la sumisión a Trump al fin de las bandas: el derrotero 2025 de la dupla Milei-Caputo
Por
Vardan Bleyan
Consumo en alerta
Navidad 2025: las ventas de juguetes cayeron 6,9%
En enero
Aumenta la VTV en la provincia de Buenos Aires: cuánto habrá que pagar
Cuánto cobrarán en enero
Aumento a jubilados: una suba ínfima y bono congelado
Cómo va a estar el tiempo en Navidad
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este miércoles 25 de diciembre
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 25 de diciembre
Con el noruego Magnus Carlsen como principal favorito
Ajedrez: Doha recibe los Mundiales de rápidas y blitz
Se mueven en el mercado de pases para armar el mejor plantel posible para el 2026
River apura y Boca espera: así viene el mercado de pases de los cinco grandes
Insólita defensa del expresidente de San Lorenzo
Marcelo Moretti: “Me tienen que dar una parte del estadio”
La pelota desclasada y sin Navidad para la clase obrera
Por
José Luis Lanao