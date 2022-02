María Tobio, la mujer de 36 años que hace un año denunció que su padre, tío y abuelo abusaron de ella entre los 3 y 11 años, volvió a manifestarse hoy ante los tribunales de Mar del Plata para evitar que cierren su causa y colgó carteles con las inscripciones "Yo sí te creo", "Basta de Silencio" y "Súmate que juntas somos más fuerte".



Tobio protestó este mediodía en el edificio situado en Tucumán y Brown, de la mencionada ciudad, ante la negativa del juez de continuar con su expediente, y anticipó ante la prensa: "Si no da lugar a nuestra apelación y la rechaza, iré junto a mi abogado (Cesar Sivo) a los tribunales superiores".



"Sé que no soy la única a la que le pasa esto. Somos miles, y a diario se sigue incrementando el número de víctimas y sobrevivientes de abuso sexual en las infancias. Por eso me sigo manteniendo fuerte y sigo luchando y viniendo a las puertas de los tribunales para que no haya más impunidad", manifestó Tobio.



En esa línea, agregó: "Pensé que el juez, cuando me escuchó en noviembre, iba a resolver que se investigue, pero un día antes de que comience la feria judicial de enero, me negó poder contar todo lo que viví en mi infancia".



A lo que agregó "es increíble el destrato que hace la Justicia sobre los que sufrimos abusos sexuales".



María, víctima de abuso sexual en la infancia por parte de su padre (expolicía), tío y abuelo paterno, viene reclamando desde enero de 2021 que la Justicia --por respeto al derecho de igualdad-- actúe en su caso "con el mismo criterio utilizado en otras causas, en las que sí se decidió investigar e imputar".



Recordó que "los delitos de abuso sexual en la infancia son de orden público y la fiscalía debe actuar de oficio, pero parece que el fiscal (Alejandro Pellegrinelli) se olvidó de la Ley de Víctimas, y por eso no investiga y a las claras está haciendo que se estén vulnerando mis derechos".



"La semana pasada hice junto a mi abogado una nueva presentación para lograr que haya un cambio de criterio, y mi denuncia, que fue archivada por la Justicia excusándose que los hechos sucedieron hace más de 12 años, cambie de opinión y comience una investigación", explicó.



Tobio denunció que fue abusada sexualmente por su padre (Juan Carlos), expolicía, por su tío (Guillermo), y por su abuelo (Fidel), estos últimos ya fallecidos, por lo que la denuncia desde un principio fue presentada solo contra con su progenitor.



Si bien los hechos denunciados ocurrieron hace más de 12 años, Tobio recordó que "existe la Ley 27.206, sancionada en 2015, conocida como 'De respeto a los tiempos de las víctimas', que establece que el plazo de prescripción se suspenderá mientras la víctima sea menor de edad y hasta que, habiendo cumplido la mayoría de edad, formule la denuncia".