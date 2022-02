Estados Unidos aseguró que las sanciones a Rusia no afectarán el área energética

Estados Unidos prometió que sus sanciones a Rusia tras su invasión de Ucrania no "perturbarán" el suministro energético ruso al resto del mundo, algo que preocupa especialmente a sus aliados en Europa.



Daleep Singh, el asesor adjunto de seguridad nacional y economía del presidente estadounidense Joe Biden, describió las sanciones que EE.UU. anunció este jueves como "las sanciones más significativas jamás impuestas contra Rusia".



"Se puede decir incluso que son las más significativas en la historia, si miramos su impacto financiero agregado", añadió Singh durante una rueda de prensa en la Casa Blanca.



No obstante, subrayó que el Gobierno de Biden se ha centrado deliberadamente en las áreas donde tiene una "ventaja asimétrica" sobre Rusia, que son "el capital extranjero y la tecnología de última generación".



Singh recordó que "la energía es la única área en la que Rusia tiene una importancia sistémica en la economía global", porque es el "segundo mayor productor de gas natural y de petróleo crudo del mundo", lo que explica que hayan aumentado los precios de esos dos recursos tras su invasión.



"No vamos a hacer nada que pueda causar una perturbación no intencionada al flujo de energía, en un momento en el que la recuperación económica global todavía continúa", indicó.