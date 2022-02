La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió una miel y un suplemento dietario a través de dos documentos publicados este miércoles en el Boletín Oficial.

A través de la Disposición 1579/2022, el organismo prohibió “la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional del producto: ‘Miel Kalfú Rayén, Miel de flor azul de la cordillera, Producida en Aluminé, Patagonia Argentina, Aluminé, Neuquén, RENSPA 14001000005.00, RNPA 15.002.490’, por carecer de registros de establecimiento y de producto, y estar falsamente rotulado al consignar en su rótulo un número de RNPA inexistente, resultando ser en consecuencia un producto ilegal”.

La investigación empezó a raíz de una notificación realizada por el Departamento Provincial de Bromatología de la provincia de Neuquén, que había detectado la venta del producto “que no cumpliría con la normativa alimentaria vigente” en una inspección.

El Departamento consultó el Sistema de Información de Vigilancia Alimentaria – SIVA del Sistema de Información Federal para la Gestión del Control de los Alimentos (SIFeGA) y encontró que “el RNPA exhibido en el rótulo es inexistente en su base de información y no es posible determinar el elaborador”.

A su vez, tampoco se encontró el número de Registro Sanitario de Productos Agropecuarios (RENSPA) que figuraba en la etiqueta de la miel.

La Disposición establece que “por tratarse de un producto que no puede ser identificado en forma fehaciente y clara como producido, elaborado y/o fraccionado en un establecimiento determinado, no podrá ser elaborado en ninguna parte del país, ni comercializado ni expendido en el territorio de la República”.

Suplementos dietarios

Asimismo, Anmat prohibió una serie de suplementos dietarios de las marcas “PIPINGROCK NY USA”; “VITAMINS BECAUSE YOU ARE WORTH IT; “HORBÄACH”; “ANGRY SUPPLEMENTS” y “4LIFE”.

Según la Disposición 1580/2022, los productos se encontraron cuando se realizaron procedimientos “a camiones de diferentes empresas de logística sobre la Ruta Nacional N° 11 en la provincia de Formosa, ante el control de las encomiendas y su documentación se desprendió que no poseían el respectivo aval aduanero”.

La Dirección de Fiscalización y Control informó que ”los productos incautados carecen del etiquetado complementario con la información obligatoria conforme lo establece el Código Alimentario Argentino (CAA), y que los mismos no cuentan con autorización para poder ser comercializados en el territorio argentino”.

Los productos, además infringen el CAA “por carecer de registros de establecimiento y de producto, resultando ser en consecuencia productos ilegales” y “por tratarse de productos que no puede ser identificados en forma fehaciente y clara como producidos, elaborados y/o fraccionados en un establecimiento determinado, no podrán ser elaborados en ninguna parte del país, ni comercializados ni expendidos en el territorio de la República”.