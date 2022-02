La justicia dio lugar al pedido de la fiscalía para indagar al ex futbolista Claudio Paul Caniggia por la presentación judicial hecha en su momento por Mariana Nannis y el 22 de marzo deberá presentarse a declarar en tribunales. “Yo soy amigo de Macri, soy amigo de Angelici", denunció Nannis que le decía Caniggia mientras la amenazaba.

El hecho habría sucedido en mayo del 2018, luego de que el matrimonio se retirara de una fiesta de casamiento en el Hipódromo de Palermo. En el camino hacia el Hotel Faena, Canniggia manejaba a alta velocidad mientras le pegaba manotazos a Nannis y discutía con ella, aseguró la mujer.

Se lo acusa por presunto abuso sexual con acceso carnal en la causa que investiga la fiscalía N° 42 a cargo del doctor Carlos Velarde y deberá presentarse a indagatoria vía zoom el 22 de marzo.

Mariana Nannis dio esta mañana una entrevista a Jorge Rial en Argenzuela, donde contó que se encuentra angustiada y con miedo. “Me cagaba a palos. Si yo quería salir a denunciarlo me decía ‘Yo voy a salir a los dos minutos total soy amigo del jefe de la policía`”, recordó.

Explicó que le costó irse de la relación porque él la amenazaba constantemente "Me decía 'Tu cabeza va a rodar, vas a terminar en una zanja'. El tipo era impune, hacía lo que quería. Total era amigo de Macri y de Angelici".

El ex jugador de la selección Argentina fue acusado de pegarle a lo largo de los 35 años de relación en los que estuvieron juntos. Ella, aconsejada por una abogada, en uno de los episodios fue a un hospital público, donde quedaron asentados los golpes y también el aborto que tuvo luego de una pelea.

Además, contó que no podía dormir con él por el estado en que llegaba a su casa. “Se pensaba que podía hacer lo que quería conmigo y no está bien eso y yo no podía hacer la denuncia a la policía porque él conocía a todos. Fue un desastre”.

Nannis confirmó que entregó un pendrive con información sobre la causa de los parques eólicos y que va a declarar en el Consulado español. “Yo abrí un armario. Había como seis o siete carpetas, y yo agarré esa verde. Uno no sabe por qué agarra lo que agarra, parece que es un ángel de la guarda que te cuida. La agarré y estaban todas las cuentas de Catar, de todos lados”.

“Con este personaje se puede esperar cualquier cosa” dijo Nannis sobre el lavado de dinero. “El fútbol le permitió conocer gente y los negocios son contactos”, continuó sobre la fortuna millonaria que tendría el Pájaro Caniggia.

“Los negocios que hizo lo unían a Macri, él es amigo de Macri, ¿por qué pensás que iba a jugar tanto partidito? Él presentó las partes y se llevó una parte”, agregó sobre la causa de los parques eólicos donde están involucrados el ex presidente Mauricio Macri, el ex DT de Boca Guillermo Barros Schelotto, y Carlos Tévez.

Carlos Broitman, abogado de Mariana Nannis, aseguró: “Hay acreditados whatsapp que sacó Presidencia, que se acompañaron al expediente, fotos de él en la Casa de Gobierno y remisión de información y contactos”.

“Son todas cuestiones muy sensibles y hay que determinar lo que es un negocio lícito de uno ilícito y de corrupción (... ) Ella también denunció otro tipo de negociados con ferrocarriles en China, y esto se va a presentar en la investigación sobre lavado de dinero: transferencias, circuitos de dinero y procuraciones por pases de jugadores (...) Esos contratos están y fueron aportados a la causa. Todo esto que dijo Mariana tiene un sustento atrás con números de cuenta, como transferencia, con mails, con fotos, esa era la gran carpeta negra, ese el gran pendrive”, concluyó el letrado.