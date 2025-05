La presidenta de la Asociación Psicoanalítica Argentina (APA), Mirta Goldstein, señaló que la alta demanda de consultas a psicólogos y psiquiatras en este 2025 se debe a un “aumento de la ira” en la sociedad y en los individuos, pero también que la sociedad argentina es la única que hace mucho tiempo “pide ayuda”.

En diálogo con la 750, la doctora en Psicología aseguró que “hay mucha demanda” de profesionales de la salud mental y destacó el accionar de la sociedad argentina cuando siente que algo anda mal.

“Quiero felicitar a la sociedad, porque si hay demanda es porque hace varias décadas que nuestro pueblo está sentado y hay convencimiento sobre la necesidad de pedir ayuda”, afirmó.

“Nuestro país se destaca por la cantidad de psicólogos y psiquiatras, porque nuestro pueblo desde muy temprano ha aceptado la ayuda terapéutica, y esto hay que destacarlo, porque no ocurre en otros países. En muchos países está mal visto ir al psicólogo”, agregó.

Por otro lado, advirtió sobre el aumento de la ira en la población.

“Lo que es la violencia social engendra violencia psíquica. Hay una interrelación permanente entre lo particular y lo general. Todos vivimos en comunidad. Hay un aumento de la ira, de la droga, de descargas violentas. El hombre o mujer iracundos, además de sufrir mucho, pueden hacer sufrir a los demás”, remarcó.



Por último, insistió en que hay que tener leyes más competentes en cuanto a las internaciones en casos de violencia extrema.

“Lamentablemente tenemos una ley de salud mental que no permite en un caso muy grave una internación que no sea por consentimiento. Es cierto que pueden haber excesos, pero eso no quita que necesitemos una ley que resguarde al paciente, a su familia y a la sociedad, porque un paciente en un estado de violencia extrema puede hacer mucho daño. Tenemos que cuidar a nuestra población con leyes adecuadas y multiplicar los servicios interdisciplinarios de psicopatología”, cerró.