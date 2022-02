El presidente ruso Vladimir Putin anunció el inicio de "operaciones especiales" y puso en marcha acciones militares en Ucrania. Tras una serie de bombardeos, fuerzas terrestres rusas penetraron el jueves en territorio ucraniano desde varias direcciones. Kiev anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con Moscú y la tensión aumenta.



En América Latina empezaron a surgir las primeras reacciones gubernamentales. El presidente de Colombia, Ivan Duque, rechazó este jueves los ataques de Rusia. ”Estos hechos atentan contra la soberanía de Ucrania y ponen en riesgo la vida de miles de personas, en una incuestionable situación contraria al Derecho Internacional y la carta de la ONU”, manifestó en sus redes.



Duque agregó que Colombia se une “a las voces que, a nivel internacional, claman por el inmediato retiro de tropas rusas de Ucrania”.

El canciller de Paraguay, Euclides Acevedo, afirmó que “esto es una invasión sutil o un ataque anunciado hace bastante tiempo”. El ministro, entrevistado en Universo 970 AM, llamó a utilizar “los instrumentos tradicionales de las Naciones Unidas” como “el diálogo para la solución de conflictos y la mediación de las partes'', e incorporar “la necesidad del cese de fuego”.

El ministro de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo que “México rechaza el uso de la fuerza, reitera su llamado a una salida política al conflicto en Ucrania y respalda al Secretario General de la ONU en pro de la paz”. En sus redes sociales publicó: “Trabajamos con otros países para encontrar un espacio de diálogo”.

El expresidente de Brasil y líder del Partido de los Trabajadores (PT), Luiz Inácio Lula da Silva se refirió al conflicto entre Rusia y Ucrania. El exmandatario dijo que “los seres humanos tienen que entrar en razón y resolver sus diferencias en una mesa de negociaciones, no en los campos de batalla”.

“Nadie puede estar de acuerdo con la guerra, los ataques militares de un país contra otro”, expresó Lula en su cuenta de Twitter. “La humanidad no necesita la guerra, necesita empleo, educación. Por eso me entristece estar aquí hablando de guerra y no de paz, amor, desarrollo”, señaló.