Funcionarios, gobernadores y dirigentes del Frente de Todos recordaron la figura y el legado del expresidente Néstor Kirchner, al cumplirse 72 años de su nacimiento. Lo hicieron a través de las redes sociales, con distintos mensajes en los que, además, ratificaron su pertenencia al espacio político que él fundó.

Por su parte, con el hashtag #NestorCumple El resto de la militancia llenó las redes sociales con fotos, frases y saludos hacia el ex mandatario fallecido hace 12 años.



"Cambió la historia del país y nos hizo recuperar la esperanza de un futuro mejor. Néstor vive y vivirá en la memoria de todos los argentinos y argentinas", publicó el jefe de Gabinete, Juan Manzur.



Igual que Manzur, varios ministros del gabinete postearon en la red social mensajes recordatorios. Eduardo "Wado" de Pedro, compartió un video y lo recordó "con su humor, su picardía y la capacidad de reírse de sí mismo". "Con la alegría de los que pelean junto a las mayorías populares", subrayó.

"Te extrañamos querido amigo. Con todo el corazón", escribió el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, acompañado de una foto en que se lo ve a Kirchner junto con el ex presidente de Venezuela Hugo Chávez y el entonces jefe de Gabinete Alberto Fernández.

Por su parte, el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, utilizó el hashtag #NéstorCumple y recordó la fecha citando una frase del ex mandatario: "Me sumé a las luchas políticas creyendo en valores y convicciones a los que no pienso dejar en la puerta de entrada de la Casa Rosada".



También lo recordó el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat Jorge Ferraresi: "Será nuestra bandera", escribió junto a una foto con él.

En tanto, la gobernadora de la provincia de Santa Cruz, Alicia Kirchner, su hermana, publicó un hilo con varias frases de él: "Sus palabras laten con fuerza en nuestro corazón, nos acompañan en el camino que empezamos juntos. Paso a paso construimos la Santa Cruz y la Argentina que soñamos con él".

La titular del PAMI, Luana Volnovich, participó ayer junto al intendente de Berazategui, Juan Jose Mussi, de un homenaje en el Ateneo Cristina Conducción: "El mejor legado que la militancia puede tener de él es su convicción y capacidad de construir la correlación de fuerzas necesaria para dar las batallas que dio", escribió.