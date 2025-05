El argentino Franco Colapinto cumplió este martes 22 años y Alpine se encargó de recordar a lo grande el nacimiento del pilarense, dedicándole frases y canciones en su día especial.

La cuenta oficial de la escudería francesa publicó en sus redes sociales una imagen de Colapinto junto al mensaje: "¡Feliz cumpleaños, Franco!". Pero no fue el único gesto, ya que la página de la Fórmula 1 replicó la felicitación en sus redes.

Por otro lado, Alpine publicó unas emocionantes imágenes de Colapinto de pequeño y ahora con los colores de la escudería. A eso, lo acompañaron con la frase de la conocida canción de One Direction, "Night Changes": "Does it ever drive you crazy just how fast the night changes (¿No te vuelve loco lo rápido que cambia la noche?)".

También publicaron un video que resume su recorrido en la escudería y sus primeras participaciones en la Fórmula 1 con Alpine, acompañado de la canción "22" de Taylor Swift, en lo que se buscó reflejar el entusiasmo de la escudería y su entorno por este presente del argentino.

La canción de Swift es un lema en el mundo del pop al cumplir esa edad, por lo que Alpine aprovechó para escribir parte de la letra en un mensaje: "¡Es el cumpleaños de Franco y nos sentimos de 22!".

Colapinto volverá a las pistas este fin de semana en el Gran Premio de España, donde buscará sumar sus primeros puntos con la escudería francesa en la carrera del domingo a las 10 (hora argentina).

Tailandia quiere un GP

La Fórmula 1 continúa negociando qué países se sumarán a los próximos calendarios y durante el reciente Gran Premio de Mónaco, Stefano Domenicali, el CEO de la categoría, mantuvo una reunión clave con la primera ministra de Tailandia, Paetongtarn Shinawatra, para avanzar en el objetivo de llevar a la Máxima a ese país en 2028.

La intención es sumar una nueva plaza en Asia y fortalecer el impacto de la Fórmula 1 en ese mercado, que ya mostró un crecimiento sostenido, y. además, tiene un referente entre los pilotos: Alex Albon de Williams, el ex compañero de Franco Colapinto.

Este avance complica seriamente las aspiraciones de Argentina, que también busca volver al calendario de la máxima categoría del automovilismo. En el Gran Premio de Brasil, el 3 de noviembre del 2024, el propio Domenicali había mantenido una reunión con Daniel Scioli, secretario de Deportes, para analizar la posibilidad de un regreso de la F1 al país.

El proyecto tailandés tiene como objetivo realizar una carrera urbana en las calles de Bangkok, con un modelo similar al de Mónaco, Singapur o Bakú.

Para concretarlo, el país deberá afrontar una inversión cercana a los 200 millones de dólares, monto que incluye la adecuación del circuito callejero, infraestructura de nivel internacional, mejoras viales, pago de derechos a Liberty Media y todos los costos que conlleva asegurar un lugar en el calendario.

A su vez, la figura Albon es un factor clave para la propuesta, ya que es uno de los deportistas más conocidos en su país, y su presencia en la Fórmula 1 sería uno de los motores para movilizar el apoyo político y económico que requiere un evento de esta magnitud.

La situación tiene ciertos paralelismos con el fenómeno generado en Argentina por Colapinto, quien se sumó a Alpine en esta temporada y, tal como sucedió en 2024 en sus nueve carreras con Williams, reactivó el interés por el automovilismo en el país.

La Fórmula 1, que hoy prioriza criterios comerciales, turísticos y de expansión de mercado para definir su calendario, podría inclinar la balanza a favor de Bangkok si la propuesta avanza con respaldo firme del gobierno y capital privado.

Tailandia ya organiza desde 2018 el MotoGP en el circuito de Buriram, y aunque se trataría de un evento distinto —callejero y en la capital—, la experiencia previa en organización de grandes eventos deportivos juega a su favor.

Mientras tanto, Argentina no cuenta hoy con una estructura lista para recibir a la Fórmula 1 sin una importante inversión. El Autódromo Óscar y Juan Gálvez o el de Termas de Río Hondo necesitarían obras de actualización para cumplir con los estándares actuales, además del pago de derechos que superan los 50 millones de dólares anuales.