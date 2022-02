El director técnico argentino Marcelo Bielsa quedó formalmente desvinculado de la conducción técnica del Leeds United, de la Premier League, después de un exitoso ciclo de más de tres años y medio, en los que logró el regreso del club a la primera división tras 16 temporadas.



La entidad británica confirmó su alejamiento con un honroso comunicado en el que adelantó que "los planes para un tributo permanente a Marcelo en Elland Road están en marcha, y se dará a conocer más información a su debido tiempo".



Bielsa, de 66 años, en el cargo desde junio de 2018, rompió el contrato por el mal presente del equipo en la actual campaña: Leeds ocupa el 16to. puesto con 23 unidades, se ubica a dos puntos de la zona de descenso, perdió la mitad de los partidos disputados (13 de 26) y es el equipo más goleado del torneo (60).



Su salida se precipitó con cinco derrotas en las seis fechas más recientes, las últimas con goleadas de Everton (0-3), Manchester United (2-4), Liverpool (0-6) y Tottenham Hotspur (0-4).



En el comunicado oficial, Leeds United valoró el trabajo del rosarino desde su llegada misma al club: "Transformó la suerte del equipo en el campo y llevó a Leeds a los playoffs del Sky Bet Championship (segunda división) en su primera temporada completa a cargo".



"En su segunda campaña, Bielsa tuvo éxito guiando al club al título del Campeonato Sky Bet, con 10 puntos de ventaja, lo que resultó el ascenso a la Premier League por primera vez en 16 años", abunda.



"En el regreso del club a la máxima categoría, Leeds terminó noveno, asegurando la mayor cantidad de puntos (59) de un equipo recién ascendido en la Premier League desde la campaña 2000/01", destaca.



El presidente del club, Andrea Radrizzani, admitió que la decisión de remover al argentino del cargo "fue la más difícil de tomar durante todo el mandato en Leeds, teniendo en cuenta el éxito conseguido por Marcelo".



"Con él como nuestro entrenador en jefe, tuvimos tres campañas increíbles y los buenos tiempos regresaron a Elland Road. Cambió la cultura del club y nos trajo una mentalidad ganadora a todos. Los momentos creados, particularmente en la temporada 2019/20 y ganar el ascenso a la Premier League, por supuesto, vivirán por mucho tiempo en todos nuestros recuerdos, incluidos los míos y los fanáticos", destacó.



La influencia de Bielsa en Leeds trascendió lo meramente deportivo y se convirtió en un fenómeno social por la fuerte identificación de la sociedad con sus valores.



El argentino se transformó en objeto de todo tipo de merchandising, estableció un contacto muy afectuoso con los fanáticos en cada requisitoria y hasta rebautizó el nombre de una calle en la ciudad luego del histórico regreso a la Premier.



Pese a todo, Radrizzani entendió que el ciclo de Bielsa había llegado a su fin por la magra campaña actual: "Tengo que actuar en el mejor interés del club y creo que se requiere un cambio ahora para asegurar nuestro estatus en la Premier League. Los resultados y actuaciones recientes no han cumplido nuestras expectativas", justificó.



"Nos encontramos en una posición precaria en la liga y siento que ahora es el momento adecuado para traer un nuevo entrenador en jefe, para tener un impacto en la etapa decisiva de la temporada. Naturalmente, junto con todos los demás en el club, queremos agradecer a Marcelo por sus esfuerzos y logros y le deseamos lo mejor para el futuro", declaró.



A su turno, el director del Departamento de Fútbol, Victor Orta, reconoció que "desde que llegó al Leeds United, Marcelo tuvo un gran impacto en el club, en una escala que no se había visto antes".



"Ha creado un legado, supervisando importantes mejoras de infraestructura, uniendo a los aficionados y los jugadores, y brindando un camino claro para que los jugadores jóvenes hagan la transición al primer equipo", destacó.



"Es decepcionante que su reinado haya tenido que terminar de esta manera, dados los momentos especiales que hemos disfrutado en los últimos años, que han sido algunos de los mejores de mi carrera, pero no podemos escondernos de los resultados recientes", lamentó.



Bielsa concluyó de esta manera su novena experiencia a nivel clubes desde que inició su carrera de entrenador en Newell's Old Boys de Rosario a principios de la década del '90.



Después de salir del Parque de la Independencia, donde ganó dos títulos locales y fue finalista de la Copa Libertadores 1992, dirigió Atlas (1993-1995) y América de México (1995-1996), Vélez Sarsfield (1997-1998, campeón del Clausura '98), Espanyol de Barcelona (1998-1999), Athletic Bilbao (2011-2013), Olympique de Marsella (2014-2016), Lille 2017-2018 y Leeds (2018-2022).



A nivel selecciones estuvo a cargo de la Argentina (1998-2004), con la que fue campeón olímpico en Atenas 2004, y también de la de Chile (2007-2011).