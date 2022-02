Bajar al máximo prócer estadounidense del monumento y que el pasado dialogue con el presente. Tal es la intención del Lincoln’s Dilemma, la serie documental que acaba de estrenar Apple TV+. “Cada uno toma lo que quiere de él. Es, por proclama popular, el mayor presidente de nuestra historia. Tiene sus estatuas por todas partes y es tan intangible por lo que cada uno lo usa para sus propósitos. Nuestro objetivo era dejar de verlo como un pedazo de piedra y repensarlo como alguien muy complicado que fue crucial en una era igual de compleja”, le dice Josh Tyrangiel, su productor ejecutivo a Página/12.



El dilema al que se refiere el título, obviamente, es la abolición de la esclavitud durante la guerra civil estadounidense. Sus cuatro episodios se destacan por la investigación periodística, la voz de historiadores con opiniones diversas y una apuesta estética que da la sensación de ver daguerrotipos en movimiento. “Hay cerca de cien fotogramas de Lincoln y aquí los conocemos a todos, así que para comprometerse con lo que contamos, había que darle vida desde otro lugar”, explica su máximo responsable. A esa animación se le suma la voz de reconocidos actores como Jeffrey Wright y Bill Camp, en la narración y Lincoln, respectivamente.

Otro aspecto destacable es la recuperación de viñetas e ilustraciones en la época donde mandaba la visceralidad en los medios. “En Estados Unidos hablamos bastante de nuestra cultura del insulto. Sobre cómo se puede analizar algo de manera malvada, fea y áspera. Pero de repente te encontrás con lo que se hacía entonces y notás que iban directo al hueso. No tenían atadura personal, si veían una debilidad la atacaban terriblemente. Llama mucho la atención lo descarnados que eran”, dice el periodista y referente del medio Vice.

Lincoln’s Dilemma, entonces, se dedica a explorar su presidencia en modo especular con lo contemporáneo. Se inicia y culmina con la reconocible imagen de la escultura del 16° mandatorio en Washington. A escasos metros del monumento que lo muestra sentado y adusto, suceden las revueltas de la toma de la Casa Blanca por seguidores de Donald Trump. “Vivimos una era de mucha división política, en todo el mundo, y creo que es porque no analizamos tanto el pasado. Hemos estado así divididos en nuestras opiniones y lecturas. Hemos sido igual de emocionales y crueles con nuestras opiniones. La civilización puede estar así de dividida, pero, ¿qué clase de dirigente se requiere para atravesar un período así de convulso? ¿qué flexibilidad debe tener la población? ¿dónde dejás tus principios y empezás a negociar? ¿cómo salimos de esta atadura? No tiene sentido pretender que no lo estamos, la serie entonces apunta a que la audiencia reflexione igual que lo hizo Lincoln”, explica Tyrangiel.

Programados

* Este martes a las 22.30, Universal estrenará Coyote, drama situado en la frontera entre México y los Estados Unidos. Su protagonista es Michael Chiklis (The Shield y Gotham), que interpreta a un agente de patrulla en esa zona caliente. Justo en su último día de trabajo un descubrimiento lo obligará a cambiar de perspectiva. “Es fascinante que a un hombre blanco de cincuenta y pico de los Estados Unidos le quiten todas sus opciones. No se trata realmente de seguir o violar la ley, sino de las circunstancias atenuantes que impulsan a los personajes a ambos lados de la frontera”, expresó el actor.



* Final para Bull. El próximo 17 de marzo, A&E estrenará la última temporada del drama judicial protagonizado por Michael Weatherly. El hombre del título es un psicólogo que asiste a sospechosos en casos judiciales complejos. El distintivo de la propuesta fue ubicarse en trastienda de los jurados, la manipulación de la verdad, el poder de la imagen y la comunicación no verbal. 22 episodios para despedir a este intuitivo, seductor y maquiavélico experto en comportamiento humano

* Star+ anunció el inicio del rodaje de Robo mundial, comedia futbolera protagonizada por Joaquín Furriel, Benjamín Amadeo y Carla Quevedo más las participaciones de Sergio Goycochea, Oscar Ruggeri y Maxi Rodríguez. La selección argentina queda fuera del mundial. ¿La respuesta? Un grupo de perdedores decide robar la Copa de la FIFA.

El personaje

Leif Erikson de Vikingos: Valhalla (Sam Corlett). Hombre de mares y del frío convocado para vengar sangre vikinga. ¿Su objetivo? Masacrar ingleses. No solo cumplió con lo pedido sino que fue un poco más allá. Terminó cruzando el océano Atlántico y llegó a las costas de Groenlandia casi medio milenio antes que Cristóbal Colón.