La oposición consiguió en el Senado los dictámenes de mayoría de los proyectos que declaran la Emergencia en Pediatría y el Financiamiento Universitario y vuelve a poner contra las cuerdas al gobierno de Javier Milei en el Congreso. Desde el interbloque peronista de Unión por la Patria no quieren más dilaciones y pujan para que ambas iniciativas que ya tienen media sanción de Diputados lleguen este jueves al recinto de la Cámara alta, junto al rechazo a los decretos presidenciales de desregulación del INTI, el INTA y el Banco Nacional de Datos Genéticos, y la eliminación de Vialidad y el de la Marina Mercante, que extendía la prohibición del derecho a huelg
De aprobarse, ambas iniciativas se convertirían en ley
La oposición avanza en el Senado: logró dictámenes de mayoría para el Garrahan y las universidades
Desde UxP quieren llevarlas este jueves al recinto, pero necesitará del apoyo del resto del arco opositor para alcanzar los dos tercios que habiliten su tratamiento sobre tablas. Si no hay acuerdo, la sesión pasaría para la próxima semana
