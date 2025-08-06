En un nuevo freno a la motosierra de Milei, la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Financiamiento Universitario y la declaración de Emergencia en Pediatría. Los refuerzos para las universidades nacionales se votaron por segundo año consecutivo y quedaron a tan solo un voto de alcanzar los dos tercios necesarios para resistir un nuevo veto presidencial. La iniciativa obtuvo 158 votos a favor, 75 en contra y 5 abstenciones. La declaración de Emergencia en Pediatría recibió 159 votos afirmativos, 67 negativos y 4 abstenciones. Ambas medidas ahora pasan al Senado. Los radicales que responden a Rodrigo de Loredo y los diputados alineados con el cordobés Martín Llaryora fueron clave para alcanzar un resultado holgado. Afuera del Congreso, el Gobierno volvió a desplegar un violento operativo represivo que incluyó el uso de gas pimienta y un carro hidrante contra manifestantes y trabajadores de prensa. La movilización de este miércoles incluyó, además de jubilados, a trabajadores del Hospital Garrahan, del INTI y del INTA. El rechazo al veto sobre la ley de emergencia para Bahía Blanca fue retirado del temario y se debatirá en una sesión prevista para el 20 de agosto, junto con los vetos a la movilidad jubilatoria y a la emergencia en discapacidad.

A pesar de los intentos desesperados por frustrar la sesión, del amedrentamiento a los manifestantes y de la represión, el Gobierno recibió un duro revés en la Cámara de Diputados, y la oposición logró su objetivo político: aprobar el financiamiento universitario y la emergencia en pediatría con una mayoría cercana a los dos tercios. Minutos antes del inicio de la sesión, el Gobierno activó un “operativo seducción” para contener a los gobernadores. José Luis Espert convocó de urgencia a la Comisión de Presupuesto con la promesa de tratar sus iniciativas. La maniobra fue recibida con desconfianza. Antes de levantar los expedientes del temario, la oposición aprobó una resolución que fija el próximo miércoles como fecha límite para dictaminar sobre los dos proyectos.

El quórum fue posible gracias a la ingeniería parlamentaria del megabloque opositor conformado por Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica y la izquierda, al que se sumaron los radicales del sector que conduce Rodrigo de Loredo: Karina Banfi, Gabriela Brouwer de Koning, Julio Cobos, Fabio Quetglas, Roberto Sánchez y Martín Tetaz. También resultó clave el respaldo de cinco diputados cordobeses de Encuentro Federal —Ignacio García Aresca, Carlos Gutiérrez, Alejandra Torres, Juan Brügge y Natalia de la Sota— que responden al gobernador Martín Llaryora, el único de los mandatarios del nuevo armado federal “Provincias Unidas” que decidió adoptar un perfil abiertamente opositor. La sesión quedó cruzada por el cierre de frentes electorales. Los gobernadores que consiguieron aliarse con la Libertad Avanza en sus distritos como el mendocino Alfredo Cornejo y Rogelio Frigerio jugaron con el gobierno al igual que el PRO. Solo tres diputados amarillos votaron a favor de la Ley de Financiamiento Universitario, el resto no dio quorum y votó en contra.

Universidades

Como en 2024 la oposición logró dar media sanción a la Ley de Financiamiento universitario. La norma establece refuerzos en los gastos de funcionamiento y salarios que deben ser indexados según la inflación. Es un texto similar al que se aprobó el año pasado y que fue vetado por el Ejecutivo. Esta vez el número alcanzado para la aprobación pondrá a prueba la capacidad de negociación de Javier Milei. Con 158 votos positivos, la oposición quedó a solo un voto de los dos tercios necesarios para resistir el veto y sumó nuevos apoyos como los diputados de los gobernadores Osvaldo Jaldo, Gustavo Saenz y Marcelo Orrego. Afuera el operativo represivo de cada miércoles avanzaba sobre un grupo de periodistas que fueron alcanzados por un chorro de alta presión de un camión hidrante que los atacó sin motivo.

El gobernador de Córdoba Martín Llaryora brindó su apoyo a la Ley a través de su cuenta de X media hora antes de la votación "Es fundamental garantizar que el sistema universitario cuente con los recursos necesarios para funcionar y crecer", escribió y dió luz verde para que sus diputados que ya habían facilitado el quórum voten a favor.

La falta de presupuesto, por segundo año consecutivo, fue uno de los puntos más cuestionados. La diputada Danya Tavela lo recordó apenas iniciado el debate. “El primer responsable de que hoy estemos discutiendo este tema es el Gobierno nacional, que por segundo año consecutivo no cumple con su obligación de traer la ley de Presupuesto para que sea debatida y aprobada”, advirtió.

Los libertarios rechazaron la iniciativa con el argumento de proteger el orden fiscal. “Todos los que apoyan esto quieren romper el equilibrio fiscal del presidente Milei” acusó el jefe de la bancada Gabriel Bornoroni. “La Argentina del Kirchnerismo y el populismo se acabó y los que van a votar con ellos son lo mismo” dijo durante los cierres de jefes de bloques. Las palabras fueron repudiadas con gritos que provenían de las bancas de la izquierda y de Unión Por la Patria. Miguel Angel Pichetto rechazó ese argumento. El líder de Encuentro Federal pidió “definir las prioridades, no hagan tanto esfuerzo, no veo a la gente predicando sobre el orden fiscal", dijo ofuscado. En el mismo sentido, Cristian Castillo reprochó: “El argumento del oficialismo, el de que no hay plata, es cada vez más difícil de sostener. Al capital agrario le dan 1600 millones de dólares de ganancias extraordinarias”.

Emergencia en pediatría

Tras meses de ataque sistemático al Hospital Garrahan y sus trabajadores. La oposición también logró aprobar la Emergencia en Pediatría con 159 votos afirmativos, 67 negativos y 4 abstenciones. La ley declara la emergencia pediátrica por un año, habilita compras directas de insumos con financiamiento estatal, y mejora las condiciones laborales del sector, incluyendo una recomposición salarial y la exención del impuesto a las Ganancias para guardias y horas extra. El artículo 4 reconoce al Hospital Garrahan como centro de referencia nacional y exige que se garantice su funcionamiento. Además, la iniciativa revoca la reforma del régimen de residencias médicas impulsada por el Ministerio de Salud.

El diputado de Unión por la Patria por Tucumán Pablo Yedlin fue el encargado de abrir el debate. "No es la primera vez que hay conflicto en el Garrahan, pero esta situación es completamente diferente: hay conflicto con los residentes nacionales, con salarios 53 % por debajo de la inflación” dijo durante su exposición e hizo un llamado de atención al gobierno nacional y los mandatarios provinciales “Hoy está en riesgo el funcionamiento del hospital, y hay 355 mil niños de todas las provincias vinieron al Garrahan durante el 2024. Ojo, gobernadores: les recuerdo ese número de niños que vinieron a atenderse, y que no hay otro lugar para atenderse. La salud de ningún niño argentino no debe ser dada en ningún altar del equilibrio fiscal".

La libertaria Juliana Santillán defendió el ajuste: "no hay desfinanciamiento, se están poniendo las cuentas en orden" fueron sus palabras. A su turno, Facundo Manes dijo que “en los hospitales pediátricos como el Garrahan se lucha todos los días con humanidad y ciencia. No se atienden números, se salvan vidas. La salud pública está vinculada directamente con el desarrollo económico y humano.”

Al cierre de esta edición, la oposición todavía tenía pendiente el emplazamiento de una moción para destrabar la Comisión Investigadora del criptoescándalo, así como los emplazamientos a comisiones para tratar la Ley de Alzheimer y la declaración de emergencia en Ciencia y Técnica. También quedaba por definir el rechazo a una batería de decretos delegados firmados por Javier Milei. Entre los DNU que se busca anular se encuentran: el 340/2025, que reformula el régimen de la Marina Mercante y restringe el derecho a huelga; el 345/2025, que reestructura la Secretaría de Cultura; el 351/2025, que modifica el funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos; el 461/2025, que dispone la disolución de Vialidad Nacional; y el 462/2025, que transforma organismos clave del Ministerio de Economía.