Se viene un fin de semana con mal tiempo en gran parte del país. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para este viernes una serie de alertas amarillas por tormentas fuertes, para zonas de Buenos Aires y ocho provincias.

De acuerdo a la información del organismo meteorológico, entre este viernes y la madrugada del sábado se esperan "posibles fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente".

Las tormentas afectaran a las siguiententes provincias:

Buenos Aires

La Pampa

Río Negro

San Luis

Córdoba

Santa Fe

Santiago del Estero

Entre Ríos

Corrientes

En estas áreas se pronostican "tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes". Asimismo, se advirtió que podría registrarse "abundante caída de agua, además de actividad eléctrica frecuente, ráfagas y ocasional caída de granizo".

En tanto que se estima que los valores de precipitación acumulada estarán entre 20 y 60 milímetros, pudiendo ser superados de forma puntual.

Cómo estará el tiempo en la Ciudad el fin de semana

Este viernes en la Ciudad y sus alrededores una jornada inestable, con una humedad relativa del 86% y tormentas aisladas hasta la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y los 23 grados, con viento del noreste rotando al este.

El sábado seguirá la inestabilidad. Se esperan tormentas aisladas por la mañana y fuertes por la tarde, con una temperatura mínima de 16 grados y una máxima de 20 grados, con ráfagas que podrían llegar a los 50 kilómetros por hora y viento del este.

El domingo no se esperan lluvias, pero el cielo estará nublado. La temperatura mínima será de 12 grados y la máxima de 18 grados, con ráfagas de hasta 50 kilómetros y vientos del sur rotando al suroeste.



