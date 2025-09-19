Milei se va a hacer campaña a Córdoba

El presidente Javier Milei viaja hoy a la ciudad de Córdoba, donde dará el discurso en la Bolsa de Comercio local y luego encabezará una actividad de campaña con los candidatos locales de La Libertad Avanza (LLA) para las elecciones del 26 de octubre.

Se espera que el Presidente desembarque en la provincia mediterránea acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

Milei concurrirá a las 12 al Auditorio Juan Bautista Alberdi de la Bolsa de Comercio de Córdoba, entidad que hará un acto para conmemorar su aniversario número 125 y donde hará una disertación a modo de cierre.

Por la tarde, el mandatario se trasladará al Parque Sarmiento de la capital provincial para compartir con los candidatos cordobeses su primer acto de campaña para octubre. Desde las 18, y bajo los lemas “La Libertad Avanza o Argentina retrocede” y “No aflojemos, que el esfuerzo valga la pena”, el mandatario se mostrará con Gonzalo Roca, primer candidato a diputado nacional por Córdoba del partido libertario, y otros postulantes de esa nómina.

LLA enfrentará en esa provincia a la boleta de Juan Schiaretti, ex gobernador y quien lidera la lista de Provincias Unidas, un espacio político conformado por mandatarios provinciales de distintos espacios.