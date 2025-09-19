Milei se va a hacer campaña a Córdoba
El presidente Javier Milei viaja hoy a la ciudad de Córdoba, donde dará el discurso en la Bolsa de Comercio local y luego encabezará una actividad de campaña con los candidatos locales de La Libertad Avanza (LLA) para las elecciones del 26 de octubre.
Se espera que el Presidente desembarque en la provincia mediterránea acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
Milei concurrirá a las 12 al Auditorio Juan Bautista Alberdi de la Bolsa de Comercio de Córdoba, entidad que hará un acto para conmemorar su aniversario número 125 y donde hará una disertación a modo de cierre.
Por la tarde, el mandatario se trasladará al Parque Sarmiento de la capital provincial para compartir con los candidatos cordobeses su primer acto de campaña para octubre. Desde las 18, y bajo los lemas “La Libertad Avanza o Argentina retrocede” y “No aflojemos, que el esfuerzo valga la pena”, el mandatario se mostrará con Gonzalo Roca, primer candidato a diputado nacional por Córdoba del partido libertario, y otros postulantes de esa nómina.
LLA enfrentará en esa provincia a la boleta de Juan Schiaretti, ex gobernador y quien lidera la lista de Provincias Unidas, un espacio político conformado por mandatarios provinciales de distintos espacios.
Fuerza Patria lanza la campaña en la ciudad de Buenos Aires
La alianza peronista Fuerza Patria (FP) lanzará hoy la campaña proselitista en la Ciudad de Buenos Aires con la presencia de sus principales candidatos, en un acto que se llevará a cabo en el Polo Saldías.
Según indicaron desde el espacio que lleva a Mariano Recalde como candidato a senador y a Itai Hagman como primer postulante a diputado, la actividad se realizará desde las 17.30 en el Polo Saldías, en San Pedro de Jujuy 4.
Del acto del peronismo porteño y aliados participarán todos los postulantes de Fuerza Patria, entre ellos los candidatos a diputados nacionales Kelly Olmos, Santiago Roberto, Lucía Cámpora y Ernesto Giacomini.
Coimas en la Andis: Cerimedo confirmó que "el tres por ciento iba para la Casa Rosada"
Por Raúl Kollmann e Irina Hauser
Fernando Cerimedo declaró en la justicia que Diego Spagnuolo le confirmó que las droguerías aportaban una coima del 8 por ciento sobre lo que facturaban, que el “el 3 por ciento iba a la Casa Rosada”, que Lule Menem se llevaba “un palo (dólares) por mes” y que todo se lo contó Spagnuolo al presidente Javier Milei y, antes que eso, también a la ministra Sandra Pettovello.
Según le reveló Spagnuolo a Cerimedo, cuando una de las droguerías se quejó por el aumento de la coima del 5 al 8 por ciento, él (Spagnulo), les contestó que no podía hacer nada, “que le bajaron la línea de que no se meta”. O sea: órdenes de arriba.
Toda la declaración de Cerimedo exhibe de manera palmaria que la cúpula del gobierno de Milei estaba 100 por ciento al tanto de las maniobras de corrupción con los medicamentos y la discapacidad. Sobre el atardecer de la jornada del jueves, Milei decidió apartar a Eduardo Lule Menem de la coordinación de la campaña electoral, y lo reemplazó por Pilar Ramirez, mano derecha de Karina. Seguramente esquirlas de las coimas.
Milei sumó tres derrotas al hilo en el Congreso
Por Paula Marussich
En una jornada de fuerte tensión financiera, el Senado provocó otro sismo político y rechazó con una abrumadora mayoría el veto presidencial a la ley de reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) con 59 votos positivos, 9 en contra y 3 abstenciones.
Se trata del proyecto que los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño consensuaron frente al distribución discrecional y la subejecución de esos fondos por parte de la Casa Rosada, en un contexto de ajuste y paralización de la obra pública.
La votación expuso la profundización del aislamiento político que atraviesa el oficialismo y se suma a los rechazos de los vetos al financiamiento universitario y la emergencia en pediatría del día anterior en Diputados.
La Cámara baja se prepara para completar el trámite en una sesión que podría ser convocada la próxima semana. En la antesala del debate, el ministro Caputo acusó al Congreso de “romper el equilibrio fiscal” y de querer “voltear al Presidente”.
Milei y Caputo se abrazan a un plan detonado
Por Leandro Renou
En menos de dos años, el programa económico de ajuste del Presidente Javier Milei y el ministro Luis Caputo quedó fuera de combate. En las últimas horas, la disparada del dólar, del Riesgo País, y la postal de un Banco Central (BCRA) vendiendo divisas a granel para intentar controlar los desbordes, le puso fin a un plan que abrazan, en soledad, el Presidente y su ministro de Economía.
Es que, sumadas a las presiones del poder económico y los aliados para que haya cambios de rumbo y de personas, se sumaron dudas concretas que técnicos del Fondo Monetario (FMI) plantean en privado a funcionarios del Gobierno. Lógico: "Toto" le pidió 20 mil millones al organismo cuando se quedó sin dólares, y le prometió a cambio un esquema de flotación entre bandas y un proceso acumulación de reservas.
No sólo que no cumplió, sino que terminó -en menos de tres meses- con el esquema de bandas detonado, el dólar subiendo aún gastándose la plata del préstamo para pararlo (en algunos bancos privados superó los 1500 pesos el dólar oficial), una economía entrando en recesión y el Riesgo País con números que especulan con un default en el mediano plazo.
Quién se llevará el último dólar
Por Federico Kucher
"Vamos a vender hasta el último dólar para defender el techo de la banda cambiaria". Así lo dijo este jueves por la noche el Ministro de Economía, Luis Caputo. Se trata de una frase que dejó más temor que certezas entre los inversores, entre quienes crece cada vez más la desconfianza en el programa económico, la capacidad del gobierno de contener la corrida cambiaria y garantizar el pago de los bonos soberanos.
La citi porteña vivió una jornada de altísima tensión, con dólares financieros en torno a los 1550 pesos, el riesgo país alrededor de los 1450 puntos y el Banco Central interviniendo con casi 380 millones de dólares para intentar contener la corrida.